Туран: Матч з Лехом – не той стиль футбола, який я хочу бачити

Головний тренер Шахтаря Арда Туран залишився незадоволений рівнем гри в матчі-відповіді "гірників" проти Леха в 1/8 фіналу Ліги конференцій (1:2).

Про це турецький наставник заявив у інтерв'ю після завершення зустрічі.

"Рівень сьогоднішнього матчу робить мене нещасним, оскільки це не той стиль гри нашого футболу, який я хочу бачити. Однак разом з тим, я надзвичайно пишаюся тим, що ми зуміли пройти у наступний раунд, і ті емоції, які зараз відбуваються у роздягальні, та щира радість, та щира насолода хлопців свідчать про багато що.

Зараз у нас буде можливість трішки відпочити, перезавантажити голову, і далі ми продовжуємо рухатися відповідно до нашого календаря. В цьому сезоні ми провели близько 30 протистоянь, і кожне з них ви можете використати як свого роду референс, аби порівняти його з цією грою та зробити висновки, в яких епізодах ми були кращими, а де не дуже", – сказав Туран.

Нагадаємо, що другий поєдинок протистояння завершився перемогою польської команди з рахунком 2:1 завдяки дублю Мікаеля Ісхака, проте у чвертьфінал завдяки сумарному результату 4:3 вийшов український клуб.

Вихід донеччан до наступної стадії Ліги конференцій допоміг Україні зберегти позиції в рейтингу коефіцієнтів УЄФА.