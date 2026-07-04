Продав усе, аби врятувати сина. Важка історія Орландо Гілла – головного героя Парагваю на ЧС-2026

Це був його зірковий час.

Ніч на 30 червня 2026 року. Перші матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу. Один з головних фаворитів – збірна Німеччини – грає проти відвертого аутсайдера.

Парагвай уже зустрічався у плейоф ЧС з німцями – у 2002-му програв 0:1 на першій же стадії. Історія могла повторитися, але на заваді став він.

26-річний Орландо Гілл грав лише 10-й матч за національну команду. Та й дебютував він тільки 10 місяців тому. Але цього часу йому вистачило, аби стати національним героєм.

Хоч для родини він став ним ще раніше…

***

Він завжди виділявся серед ровесників, і це не завжди добре. Орландо був не лише талановитим, а й мав великий зріст. Значно більший, ніж у ровесників.

Тому батьки інших дітей кричали на хлопця, на тренера, мовляв, він старший, ніж кажуть. Хотіли, аби він не грав.

Проте не всі.

Якось Луїс Санта-Крус Мендоса, керівник першого клубу Гілла, розповідав про перші кроки хлопчика у футболі. І, що важливо, вони були не на воротарській позиції, яка принесла Орландо славу.

"Він почав грати у мене, коли йому було вісім років. Це був скромний хлопчик. Комісія та батьки дуже йому допомагали. Іноді нам доводилося їхати за ним додому. Є один чоловік, його сусід, на прізвисько Пато, який також привозив хлопчика. Ми дарували йому футбольні бутси. Він був бідним і скромним, але дуже добрим. Я ставив його грати на позиції "дев'ятки" (нападника), іноді на позиції "шістки" (півзахисника). Але одного дня я запитав його: "Орландо, хочеш стати воротарем?". "Так, тренере", – відповів він".

Відтоді Гілл став воротарем. Високим (1,99 м!), через що й отримав прізвисько "Куртуа". Хоча йому значно більше підходить порівняння з Чилавертом – легендарним голкіпером, відомим майстерністю виконання штрафних та пенальті.

Все ж Орландо Гілл починав у полі. Тому має якісний удар, яким користувався в рідному Парагваї. На його рахунку 4 голи зі штрафних ударів.

"Мені розповідали про Чилаверта. Я теж пробиваю – у Парагваї забив чотири голи. Я більше люблю бити сильно – точно, але сильно. Після тренування залишаюся, щоб потренуватися у пробиванні, і зазвичай забиваю".

Багато ви знаєте голкіперів, які забивали стільки за всю кар'єру? А йому лише 26.

Як Гілл став героєм для своєї сім'ї

Тоді він лише починав грати за Спортіво Сан-Лоренцо (Парагвай). Вже невдовзі Орландо став батьком. І то був важкий період.

Зарплата мізерна, грошей не вистачало, ще й життя сина було в небезпеці. Він народився передчасно, народився хворим. Але батько віддав усе, аби врятувати Лаутаро. Буквально все.

"Коли народився Лаутаро, у нас нічого не було. Орландо продавав свою форму з клубу, за який тоді грав, щоб покрити витрати. Наш син боровся за життя, і його тато завжди був поруч. Він продав усе: свою футболку збірної U-20 (не зміг залишити її на згадку), свою форму, свої бутси. Він буквально продав усе!", – згадувала дружина нашого героя.

Зрештою, хлопчика врятували.

Наприкінці 2023 року Орландо Гілл перейшов до Сан-Лоренцо де Альмагро (Аргентина). Перейшов до резервного складу. Пройшли місяці, перш ніж він отримав ігровий час. Пройшов рік, перш ніж його запросили до головної команди.

Проте своєю можливістю Орландо скористався. У 2025-му зіграв 36 поєдинків за клуб. Тому й отримав виклик до національної команди.

10 вересня 2025 року. Парагвай грає проти Перу – останній матч кваліфікації чемпіонату світу. Команда вже отримала путівку на Мундіаль, тож тренер вирішив випустити на поле дебютанта.

Ним став Орландо. Як зіграв Гілл? На нуль. Але краще нехай відповість головний тренер команди.

"Це хлопець, який продемонстрував неабиякий потенціал, стійкість і зрілість у захисті своїх воріт у складних ситуаціях. Він робить це дуже природно. Такий контроль, який він демонструє, не пропустивши жодного гола у шести матчах (в той час у Гілла була така серія в клубі), досягти дуже складно".

Далі було 7 спарингів. Гілл пропустив лише 2 гри. І 7 голів. При тому, що серед суперників були міцні збірні – США, Мексика, Марокко, Південна Корея.

Як Гілл став національним героєм

Очевидно, що такі виступи ще молодого голкіпера переконали тренерський штаб. Тож Орландо поїхав на чемпіонат світу 2026. Поїхав у статусі першого номера.

Дебют вийшов важким – у суперники випали США, які на домашньому Мундіалі виглядають дуже сильно. Гілл діставав м'яч з воріт 4 рази…

Однак далі були дві гри на нуль! Спершу проти Туреччини з їхніми зірками рівня найкращих клубів Європи. Потім проти Австралії.

Парагвай фінішував третім у групі… і вийшов у плейоф одразу ж на збірну Німеччини. Важко знайти людину, яка б вірила в перемогу Парагваю, окрім родини Гілла. Бо вони знають, на що здатен Орландо.

21 удар від Німеччини (!) і лише один гол. Той, який перевів гру в овертайми. А після них – ще 6 ударів, уже в серії пенальті. До тієї ночі Німеччина ніколи не програвала серію пенальті на чемпіонатах світу. І знаєте, це краще бачити.

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Це була найбільша сенсація стадії. За матчем стежила чи не вся країна, а президент Парагваю Сантьяго Пенья навіть оголосив святковий вихідний день на честь перемоги.

Гілл же отримав заслужені промені слави. Його визнали найкращим гравцем, про нього почали писати світові ЗМІ, а сам він... присвятив перемогу своєму племіннику, який опинився в лікарні.

"Це неймовірне відчуття. Вони зрівняли рахунок, і ми змогли втриматися. Слава Богу, я зміг відбити два пенальті та забезпечити прохід команди. Це привілей, оскільки ми вибили чемпіона. Ця перемога присвячується всьому народу Парагваю, а особливо моєму племіннику, який переживає важкі часи й перебуває в лікарні. Я сказав, що якщо я проявлю себе як зірка, то цей вихід у наступний раунд буде для нього", – сказав Гілл.

***

Далі на Гілла чекає ще більший виклик – суперником стала грізна Франція, головний фаворит на чемпіонство. Але в Орландо буде особлива мотивація перемогти, а в нас – повболівати за нього.

Свого часу він продав свою пам'ятну футболку збірної U-20, аби врятувати сина. Виявилося, що її готові повернути, безкоштовно. Потрібно лише здолати Францію… Але героям все під силу. Так?