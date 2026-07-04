Зірковий ветеран Іван Перішич не планує завершувати кар'єру в збірній Хорватії попри 37-річний вік.

Про це вінгер розповів у коментарі Sportske Novosti.

"Сподіваюся, що я й надалі буду доступний. Я вже не в тому віці, щоб на сто відсотків стверджувати, що продовжу, але поки немає травм, поки я здоровий і можу приносити користь на полі, як це було на цьому турнірі, думаю, я буду в збірній. Що буде завтра – не знаю, але я буду викладатися щодня, щоб бути в найкращій формі. Це єдине, що можу пообіцяти", – заявив ветеран.

Нагадаємо, напередодні збірна Хорватії вилетіла з чемпіонату світу-2026, програвши 1:2 Португалії в 1/16 фіналу.

Перішич виступає за збірну Хорватії з 2011 року. Сумарно провів 158 матчів і забив 39 голів.