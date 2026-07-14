Зустрінуться два рівних суперники: Кравченко зробив прогноз на півфінал ЧС-2026 Франція – Іспанія

Колишній півзахисник збірної України Сергій Кравченко висловився про півфінальний матч чемпіонату світу-2026, в якому зустрінуться національні команди Франції та Іспанії.

Його слова передає Sport.ua.

Асистент головного тренера Полісся заявив, що це гра, яка заслуговувала стати фіналом. Він, на відміну від більшості, не вважає "Ле Бльо" фаворитами:

"Це однозначно найкращі збірні нинішнього чемпіонату світу. Структура та організація гри у підопічних Луїса де ла Фуенте нічим не гірша, ніж у команди Дідьє Дешама. А це свідчить про те, що зустрінуться два рівних суперники. Ба більше, вважаю, що поєдинок відбуватиметься за сценарієм іспанців, вони змусять супротивника захищатися. Хоча французам, можливо, це й на руку, з огляду на їхню швидкісну лінію атаки".

Ексфутболіст думає, що "Фурія Роха" не відмовиться від свого стилю та спрогнозував підсумковий результат протистояння.

"Цікаво буде подивитися, як Іспанія впорається із балансом своєї гри під час переходу з атаки в оборону, коли опонент контратакуватиме, а контратаки обов'язково будуть. З Дуе, Дембеле, Мбаппе дуже складно грати на великому просторі. Проте я впевнений, що іспанці від своєї гри не відмовляться. Не думаю, що в цій зустрічі буде забито багато голів, але по одному м'ячу опоненти заб'ють – 1:1. А в серії 11-метрових я віддаю перевагу Іспанії", – резюмував Кравченко.

Зазначимо, що матч відбудеться 14 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Мирон Маркевич зробив ідентичний прогноз на це протистояння. При цьому Артем Мілевський не розділяє таку думку та вважає фаворитами команду Дідьє Дешама.