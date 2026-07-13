Помер арбітр, якого усунули від роботи на ЧС-2026 через звинувачення у сексуальному насиллі над підлітком

У віці 38 років помер нідерландський арбітр Роб Діперінк, якого не допустили до участі в чемпіонаті світу-2026 через звинувачення у сексуальному насильстві над підлітком.

Про це повідомляє BBC.

Причини смерті не розголошуються. Футбольна федерація Нідерландів висловила свої співчуття, зазначивши, що з його відходом у засвіти втрачено "доброго та відданого колегу".

Зазначимо, Діперінк мав працювати відеоасистентом арбітра VAR на цьогорічному мундіалі, але за півтора місяця до початку турніру (у травні) його виключили зі складу суддівської бригади на світову першість.

Раніше нідерландця звинувачували у сексуальному насильстві над підлітком. Поліція провела розслідування цього інциденту, перевіривши відеоспостереження, цифрові пристрої та іншу доказову базу, проте підстав для арешту арбітра не було знайдено, тому справу закрили.

Сам Діперінк пізніше у місцевих ЗМІ заявляв, що його помилково звинуватили. За словами арбітра, він від самого початку допомагав слідству, а також надав звіти ФІФА, УЄФА та Футбольній федерації Нідерландів з приводу цього інциденту.

Нагадаємо, що наприкінці червня ФІФА відібрала акредитацію у парагвайського коментатора чемпіонату світу 2026-го року Хорхе Чіпі Вери через ненормативну лексику та образи в бік арбітра та президента вищого футбольного органу Джанні Інфантіно.