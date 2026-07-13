Поліція розслідуватиме смерть учасника ЧС-2026

Поліція розпочала розслідування з приводу смерті півзахисника збірної ПАР і клубу Мамелоді Сандаунз Джейдена Адамса.

Про це повідомляє ESPN.

"Поліція центрального Кейптауна (примітка від редакції – законодавча столиця Південно-Африканської Республіки) порушила справу після виявлення тіла 25-річного чоловіка в суботу. Обставини цього інциденту розслідуються".

Влада країни причини та деталі смерті футболіста не розголошує. Правоохоронні органи теж не діляться цією інформацією. Вони лише оприлюднили, що Адамса знайшли мертвим в будинку в районі Шотше Клооф у Кейптауні близько 11:00 години (за місцевим часом).

Батько покійного в етері місцевого телебачення заявив, що родина не планує ховати Адамса, поки не стануть відомі результати розтину тіла. Також він підтвердив, що це була передчасна смерть.

"Як ви всі знаєте, це була передчасна смерть. Родина намагається змиритися з цим. Продовжувати жити буде нелегко. Люди кажуть, що з часом стане легше, але це не так. Просто доводиться вчитися жити з цим".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Джейден Адамс пішов із життя у віці 25 років. ЗМІ поширювали інформацію, що футболіст поклав на себе руки після того, як два тижні до того померла його бабуся.

Додамо, що Адамс брав участь у чемпіонаті світу 2026 року в складі "Бафана-Бафана". Він виходив на поле у всіх трьох матчах південноафриканців на груповому етапі, лише поєдинок 1/16 фіналу проти Канади (поразка 0:1) провів на лаві запасних.

А на клубному рівні в сезоні-25/26 Адамс провів 37 матчів у футболці південноафриканської Мамелоді Сандаунз. У них півзахисник відзначився 2 голами та 1 асистом. Виступаючи за команду з Преторії, футболіст виграв Лігу чемпіонів КАФ (25/26) та тріумфував у внутрішньому чемпіонаті (24/25).