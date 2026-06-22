Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Франція та Ірак оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі I

Олексій Мурзак — 22 червня 2026, 22:54
Франція та Ірак оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі I
FIFA

У ніч проти 23 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи I, у якому між собою зіграють збірні Франції та Іраку.

Команди вже визначилися зі стартовими складами на протистояння, яке розпочнеться о 00:00 за київським часом.

  • Франція: Меньян, Дінь, Упамекано, Кунде, Саліба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олісе, Баркола.
  • Ірак: Басіл, Алі, Тахсін, Хашем, Дошки, Баєш, Ікбаль, Аль-Аммарі, Ісмаїл, Касем, Хуссейн.

Наживо в Україні матч транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

В іншій зустрічі квартету між собою зіграють Норвегія та Сенегал. Їх зустріч відбудеться також 23 червня, стартовий свисток пролунає о 3:00 ночі за київським часом.

Нагадаємо, у 1-му турі Франція перемогла Сенегал, водночас Норвегія переграла Ірак.

Читайте також :
Чемпіонат світу 2026: розклад, трансляції, турнірні таблиці та результати матчів
Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Іраку з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Без варіантів: Мессі отримав нагороду найкращого гравця матчу з Австрією
Мессі перевершив Клозе, встановивши абсолютний рекорд ЧС
Збірна Аргентини з рекордними голами Мессі обіграла Австрію та вийшла у плейоф ЧС-2026
Мессі став першим гравцем в історії ЧС із трьома нереалізованими пенальті
Аргентина – Австрія: відео голів матчу ЧС-2026 в групі J

Останні новини