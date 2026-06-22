Франція та Ірак оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі I
FIFA
У ніч проти 23 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи I, у якому між собою зіграють збірні Франції та Іраку.
Команди вже визначилися зі стартовими складами на протистояння, яке розпочнеться о 00:00 за київським часом.
- Франція: Меньян, Дінь, Упамекано, Кунде, Саліба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олісе, Баркола.
- Ірак: Басіл, Алі, Тахсін, Хашем, Дошки, Баєш, Ікбаль, Аль-Аммарі, Ісмаїл, Касем, Хуссейн.
Наживо в Україні матч транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
В іншій зустрічі квартету між собою зіграють Норвегія та Сенегал. Їх зустріч відбудеться також 23 червня, стартовий свисток пролунає о 3:00 ночі за київським часом.
Нагадаємо, у 1-му турі Франція перемогла Сенегал, водночас Норвегія переграла Ірак.