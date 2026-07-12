Перевершив Зідана та зрівнявся з Руні: Беллінгем встановив низку рекордів у чвертьфіналі ЧС-2026

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем відзначився низкою історичних рекордів після забитого голу в компенсований до першого тайму час у матчі проти Норвегії у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.

На 45+2 хвилині Белінгем отримав передачу від Ентоні Гордона на лінії карному майданчику "Вікінгів", прорвався крізь захисників та пробив у правий кут воріт. Цей гол став для 23-річного хавбека вже п'ятим на поточному мундіалі та загалом шостим на чемпіонатах світу за всю кар'єру.

Завдяки цьому результативному удару гравець мадридського Реала перевершив показник легендарного екснападника "Трьох Левів" Вейна Руні за кількістю голів на великих міжнародних турнірах (чемпіонати Європи та світу), досягши позначки у 8 забитих м'ячів.

Більше за Джуда на світових та континентальних форумах за Англію забивали лише троє футболістів: Гаррі Кейн, Гарі Лінекер та Алан Ширер.

Крім того, Беллінгем став найрезультативнішим півзахисником чемпіонату світу-2026 із 5 голами в активі, причому жодного з них не було забито з пенальті.

За всю історію збірної Англії лише Гарі Лінекер забивав більше голів з гри (без урахування пенальті) в межах одного великого міжнародного турніру – на його рахунку 6 взятть воріт на ЧС-1986.

Також за загальною кількістю голів на чемпіонатах світу за всю кар'єру (6 м'ячів) 23-річний англієць вже перевершив легендарного французького півзахисника Зінедіна Зідана, на рахунку якого було 5 точних ударів на мундіалях.

Додамо, що "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі між Англією та Норвегією в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026, ознайомитеся з якою ви можете за посиланням.