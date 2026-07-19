Сака повторив рекорд збірної Англії після хеттрику на ЧС-2026

Правий вінгер збірної Англії Букайо Сака став четвертим футболістом національної команди, який оформив хеттрик в одному матчі Мундіалю.

Про це інформує Squawka.

Атакувальний футболіст повторив досягнення Джеффрі Герста (1966), Гарі Лінекера (1986) та Гаррі Кейна (2018).

Також гравець лондонського Арсенала став другим гравцем в історії національної збірної, який забив 3 м'ячі в одному поєдинку у плейоф чемпіонату світу. Першим був нападник Герст, який тричі забив у фіналі ЧС-1966 проти ФРН (4:2).

Тепер за спиною Сака 17 голів і 12 асистів у 56 зустрічах за "трьох левів".

Нагадаємо, що хеттрик Букайо дозволив Англії обіграти Францію у гольовій перестрілці (6:4) у бронзовому фіналі ЧС-2026. Після матчу головний тренер англійців Томас Тухель окремо оцінив гру вінгера "канонірів".

Раніше сам Сака прокоментував фінальний результат матчу Франція – Англія.