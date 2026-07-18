Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Український тренер спрогнозував переможця матчу за "бронзу" на ЧС-2026

Денис Іваненко — 18 липня 2026, 12:05
Український тренер спрогнозував переможця матчу за бронзу на ЧС-2026
Олександр Бабич
ФК Чорноморець

Колишній тренер низки клубів УПЛ Олександр Бабич поділився очікуваннями від матчу за третє місце на чемпіонаті світу-2026 між збірними Франції та Англії.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець заявив, що після півфіналів у гіршому психологічному стані будуть підопічні Томаса Тухеля. Він вважає "Ле Бльо" фаворитами протистояння та прогнозує їм здобуття медалей.

"У Франції та Англії в півфіналі сталися дві різні поразки. Якщо французи програли Іспанії за всіма показниками, що нехарактерно для цієї збірної, то англійці поступилися Аргентині тактично, це був провал Томаса Тухеля. Психологічно від цієї невдачі, думаю, британцям буде складніше оговтатися, оскільки вони, по суті, випустили перемогу з рук наприкінці поєдинку.

Французи, гадаю, захочуть реабілітуватися та на мажорній ноті попрощатися з Дідьє Дешамом, який після чемпіонату світу залишить посаду головного тренера національної команди. Тому в цьому протистоянні я більше схиляюся до перемоги Франції, яка, на мій погляд, виграє з рахунком 2:0", – сказав Бабич.

Зазначимо, що матч між збірними Франції та Англії відбудеться в ніч із 18 на 19 липня. Він розпочнеться опівночі за київським часом.

Раніше Дідьє Дешам поділився очікуваннями від цього протистояння. Стежити за текстовою трансляцією поєдинку можна буде за посиланням.

Читайте також :
Я не шкодую про свої рішення: Тухель – про поразку від Аргентини у півфіналі ЧС-2026
збірна Англії з футболу Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Людство такого ще не бачило: Інфантіно разом із Трампом назвали ЧС-2026 найвизначнішою подією в історії
Іспанія – Аргентина: анонс онлайн-трансляції фіналу ЧС-2026
Чемпіона світу-2010 не пустили на фінал мундіалю через матч з Іраном 10-річної давнини: він попросив у Трампа допомоги
Усик назвав збірну, яку підтримуватиме у фіналі ЧС-2026
Арбітр ФІФА не стримав сліз, дізнавшись про призначення на фінал ЧС-2026

Останні новини