Український тренер спрогнозував переможця матчу за "бронзу" на ЧС-2026

Колишній тренер низки клубів УПЛ Олександр Бабич поділився очікуваннями від матчу за третє місце на чемпіонаті світу-2026 між збірними Франції та Англії.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець заявив, що після півфіналів у гіршому психологічному стані будуть підопічні Томаса Тухеля. Він вважає "Ле Бльо" фаворитами протистояння та прогнозує їм здобуття медалей.

"У Франції та Англії в півфіналі сталися дві різні поразки. Якщо французи програли Іспанії за всіма показниками, що нехарактерно для цієї збірної, то англійці поступилися Аргентині тактично, це був провал Томаса Тухеля. Психологічно від цієї невдачі, думаю, британцям буде складніше оговтатися, оскільки вони, по суті, випустили перемогу з рук наприкінці поєдинку. Французи, гадаю, захочуть реабілітуватися та на мажорній ноті попрощатися з Дідьє Дешамом, який після чемпіонату світу залишить посаду головного тренера національної команди. Тому в цьому протистоянні я більше схиляюся до перемоги Франції, яка, на мій погляд, виграє з рахунком 2:0", – сказав Бабич.

Зазначимо, що матч між збірними Франції та Англії відбудеться в ніч із 18 на 19 липня. Він розпочнеться опівночі за київським часом.

Раніше Дідьє Дешам поділився очікуваннями від цього протистояння. Стежити за текстовою трансляцією поєдинку можна буде за посиланням.