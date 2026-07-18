Ми несемо відповідальність перед мільйонами французів: Дешам – про матч за "бронзу" ЧС-2026 проти Англії

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився очікуваннями від матчу за третє місце проти Англії на чемпіонаті світу.

Його слова передає L'Équipe.

Він заявив, що команда налаштована на перемогу, попри скепсис багатьох щодо поєдинку за "бронзу". Фахівець переконаний, що гравці віддадуть усі сили для здобуття медалей.

"Скільки збірних уже поїхали додому раніше за нас? Сорок чотири. У нас є обов'язок, і ми зробимо все, щоб цей матч пройшов так, як має бути. Ми несемо відповідальність перед мільйонами французів, які вболівали за нас і були розчаровані нашою поразкою у півфіналі. Я завжди вважав, що, приїжджаючи до збірної, насамперед виконуєш свій обов'язок. І так було протягом усіх 25 років, що я тут перебуваю. Навіть якщо йдеться про товариський матч. Ця відповідальність завжди залишається", – сказав Дешам.

Також тренер розповів, з яким настроєм підходить до свого останнього матчу на чолі збірної Франції. Він зізнався, що сумуватиме та пишається періодом, який провів із "Ле Бльо" в ролі гравця та тренера:

"У глибині душі я чудово розумію, що завтра опуститься завіса. Не хочу нікого засмучувати, але знаю, що сумуватиму за збірною Франції, проте мені пощастило бути в цій футболці, пережити чудові моменти та складніші випробування. Завіса опускається, але життя триває. Я за своєю природою позитивна людина та знаю, що все буде добре. Збірна Франції – найкраще, що трапилося зі мною у професійному житті. Двадцять п'ять років – це величезна частина людського життя. Вони залишають слід. Тим більше що за ці роки накопичилося безліч спогадів, які неможливо забути. Але найважливіше завжди попереду".

Зазначимо, що Дідьє Дешам очолював збірну Франції з липня 2012 року. Він ставав із командою чемпіоном світу (2018), переможцем Ліги націй (2021), а також срібним призером ЧС-2022 та Євро-2016.

У якості гравця француз тріумфував на Мундіалі-1998 та чемпіонаті Європи-2000. Загалом провів 103 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 13 асистів.

Останній поєдинок Дешама на чолі "Ле Бльо" відбудеться 19 липня. Він розпочнеться опівночі за київським часом.

Збірна Франції вже визначилась із наступником Дідьє. Команду очолить легендарний Зінедін Зідан.