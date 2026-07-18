Чемпіона світу-2010 не пустили на фінал мундіалю через матч з Іраном 10-річної давнини: він попросив у Трампа допомоги

Колишній захисник збірної Іспанії Жоан Капдевіла не зміг потрапити до США на фінал чемпіонату світу-2026, оскільки йому відмовили у в'їзді через участь у матчі на території Ірану в минулому, й тепер він просить допомоги у президента країни Дональда Трампа щодо вирішення цього питання.

Про це повідомляє Marca.

"Мені потрібна допомога, Дональде Трампе! Мені щойно сказали, що я не можу поїхати на фінал з дітьми, бо мені відхилено візу ESTA (прим. – автоматизована система подорожей в США за програмою безвізового в'їзду)", – написав він Трампу у соцмережі "Х".

Капдевіла зазначає, що йому вкрай сумно через те, що він не зможе відвідати фінал цьогорічної світової першості разом зі своїми колишніми партнерами, у компанії яких він виграв чемпіонат світу-2010.

"Хтось може мені з цим допомогти? Ви навіть не уявляєте, як я мріяв опинитися там разом з усіма своїми товаришами по команді 2010 року та цією командою, щоб підтримати їх. Не можу повірити, що мені не дозволяють в'їхати до США і що я пропущу такий момент разом зі своїми дітьми, які так люблять футбол. Якщо хтось знає, як це вирішити, я буду вдячний вам з усієї душі на все життя", – заявив він.

Ексоборонець "Фурії Рохи" зазначив, що йому відмовили у в'їзді в Сполучені Штати Америки, оскільки він 10 років тому він грав матч в Ірані 10 років тому.

"Мені відмовили, бо 10 років тому, у 2016 році, я грав матч в Ірані, і, судячи з усього, якщо ти бував в Ірані, то не можеш в'їхати до США, якщо тільки у тебе немає іншої візи чи чогось подібного".

Нагадаємо, що фінал цьогорічної світової першості, у якому Аргентина та Іспанія битимуться за звання найкращої збірної планети, відбудеться 19 липня на арені "Мідоулендс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).

Також зауважимо, що напередодні центрбек "Фурії Рохи" Емерік Лапорт зазначив, що одним із вирішальних факторів цього матчу може стати суддівство, зважаючи на скандали навколо арбітражу ігор "Альбіселесте" на попередніх стадіях на цьому мундіалі.

Додамо, що нещодавно екскапітан лондонського Челсі Джон Террі розкрив, кого вважає фаворитом у цьому протистоянні.