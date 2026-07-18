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Усик назвав збірну, яку підтримуватиме у фіналі ЧС-2026

Денис Іваненко — 18 липня 2026, 11:16
Усик назвав збірну, яку підтримуватиме у фіналі ЧС-2026
Олександр Усик
Getty Images

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) поділився очікуваннями від фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють збірні Іспанії та Аргентини.

Його слова передає FightHype.

Українець розповів, кого підтримуватиме у матчі, який відвідає з родиною. Також він назвав футболістів, які йому подобаються в цій команді.

"Я хочу, щоб перемогла Іспанія. Я підтримую Іспанію, тому що Португалія програла, тож тепер я за Іспанію.

З колишніх гравців "Фурії Рохи" мені подобались Рамос і Пуйоль. Неймовірні гравці, там багато імен. А зараз: Лапорт, Родрі, Ямал – це нова школа. Іспанія грає на іншому рівні", – сказав Усик.

Зазначимо, що фінал Мундіалю-2026 відбудеться 19 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше прогнозом на це протистояння поділився Джон Террі. Він зізнався, чи вірить, що Аргентина захистить чемпіонський титул.

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