Франція – Англія: прогноз букмекерів на матч за "бронзу" ЧС-2026

Франція – Англія, коефіцієнти на матч за третє місце ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок за бронзові медалі чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Франції та Англії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Дідює Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,93. Нічия – 3,80. Виграш "трьох левів" – 3,80.

Здобуття третього місця "Ле Бльо" з урахуванням додаткового часу та серії пенальті – 1,48. На те, що команда Томаса Тухеля стане бронзовим призером – 2,60.

Протистояння відбудеться 19 липня на "Хард Рок Стедіум" у Маямі. Стартовий свисток пролунає опівночі за київським часом.

Зазначимо, що в 1/2 фіналу Франція потупилась Іспанії (0:2). Англія на останніх хвилинах втратила перевагу та програла Аргентині (1:2).

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.