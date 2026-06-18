Взяли приклад з японців: збірна Узбекистану прибрала в роздягальні після матчу ЧС-2026

Збірна Узбекистану залишила після себе ідеально прибрану роздягальню після свого першого в історії матчу на чемпіонатах світу. У ніч з 17 на 18 червня Узбекистан у першому турі чемпіонату світу 2026 року в Мехіко програв Колумбії з рахунком 1:3.

Попри розчарування від поразки, після матчу гравці та персонал збірної Узбекистану після матчу ретельно прибрали у своїй роздягальні та залишили на дошці надпис на іспанській мові: "Дуже дякуємо, Мексико! Удачі на чемпіонаті світу! Рахмет".

Зазначимо, що раніше аналогічним вчинком відзначилися вболівальники збірної Японії, які залишили в ідеальному стані свої місця на трибунах стадіону в Далласі після матчу першого туру чемпіонату світу-2026 проти Нідерландів (нічия 2:2).