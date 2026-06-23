Справа Бахрейну: як ФІФА та клоун-суддя не пустили Узбекистан на ЧС-2006

Збірна Узбекистану змогла дебютувати на чемпіонатах світу з футболу лише у 2026-му.

Мало хто пам'ятає, що вперше це могло стати ще 20 років.

Більше того, мало статися!

Але проти були бюрократи, жалюгідне суддівство та просто нефарт.

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Надворі було 3 вересня 2005 року.

Відбір на ЧС-2006 в Азії підходив до завершення. Японія та Іран виграли одну групу; Саудівська Аравія та Корея – іншу.

Узбекистан та Бахрейн грали між собою, аби визначити представника Азії у міжконтинентальному плейоф проти Тринідада й Тобаго з КОНКАКАФ. Суперник, прямо скажемо, не топовий попри наявність ветерана Двайта Йорка – легенди МЮ. Шанси були, і атмосфера в Ташкенті стояла наелектризована.

В ті часи збірна Узбекистану все більше складалася із гравців зі слов'янськими прізвищами – Сафонов, Радкевич, Федоров, Карпенко.

Звісно ж, на вістрі був Максим Шацьких – один з героїв Динамо Київ. Був у тій команді й суперветеран Міржалол Касимов, що чимало забивав ще в чемпіонаті СРСР.

Ну, і ще набирав обертів Сервер Джепаров – нащадок виселених кримських татар, якого згодом визнають найкращим гравцем усієї Азії у 2008 та 2011 роках.

Словом, команда була солідна. Не дивно, що Бахрейн зі старту тріщав по швах.

Збірна Узбекистану з футболу у 2005 році Getty Images

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Касимов забив вже на 12-й хвилині – отримав м'яч, трохи просунувся і пробив у дальній кут.

Далі ще моменти, удари, хапання за голову – і, нарешті, на 38-й хвилині узбеки ще раз досягли свого. Цього разу Шацьких головою пробивав в пусті ворота, де хтось із захисників вибив м'яч рукою. Пенальті!

Джепаров з точки пробив бездоганно – і тут же побіг робити сальто; своє фірмове святкування.

А в цей час суддя із Японії Тосіміцу Йосіда... все відмінив і поставив вільний удар на ворота Узбекистану!

Крик! Ґвалт! Всі узбеки навалюються на арбітра, бо що за підстава?!

Тим часом воротар Бахрейну Алі Хусейн розігрує м'яч, і епізод заграється.

Вражені несправедливістю узбеки більше в матчі не забили, але й гостям не дали створити нічого. Матч так і завершився 1:0.

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Після свистка всі кинулися дивитися повтори – що ж сталося?

На диво, єдиним "порушенням" було вбігання когось із узбеків до чужого штрафного до удару з точки. За тодішніми правилами суддя мав дати перебити пенальті, а не відміняти його!

В ташкентських офісах тоді ж почалася гаряча дискусія – типу, що робити? Адже попереду ще матч-відповідь в Манамі.

Голоси розділилися.

Агент Марко Трабуккі, який тоді був близький до узбекистанської федерації, зателефонував до колишнього генсека ФІФА Мішеля Цен-Руффінена, який не вагався – подавайте апеляцію. Навіть її текст продиктував!

Тим часом очільник федерації Алішер Нікімбаєв набрав росіянина В'ячеслава Колоскова, який тоді ще був віцепрезидентом ФІФА, і той категорично заборонив будь-які дії – типу, зробите лише гірше.

Ну, і...

"Думка Колоскова проти думки Цен-Руффінена виявилася менш авторитетною, її відкинули. Думаю, люди хотіли перестрахуватися й убезпечити себе від можливих наслідків, якщо 1:0 не вистачить", – казав потім Нікімбаєв.

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Узбеки подали протест, і вердикт ФІФА їх шокував начисто.

У Швейцарії до справи віднеслися дуже серйозно. Комісію щодо питання очолив Леннарт Юханссон; там же були Хуліо Грондона, Чонг Монг Джун, Урс Лінсі – головні люди футболу того часу.

І усі разом вони присудили... переграти матч від самого початку.

Японського арбітра позбавили права судити елітні поєдинки назавжди. Навіть власна, японська федерація вишвирнула Йосіду в J2 - другу футбольну лігу країни.

Було ще багато жартів – мовляв, він став найбагатшим суддею в історії нижчих дивізіонів усіх на світі держав. І справді, хто сказав, що він помилився випадково?

Але узбекам від того легше не стало. Вони дізналися про вирок ФІФА вже в Бахрейні. Уявляєте, як їм було? Шацьких і компанія втратили кураж, ритм ще й домашню перемогу. Натомість суперник і оговтався, і підсилив склад травмованими, які встигли відновитися, поки йшов процес.

Уже в переграванні в Ташкенті була зафіксована нічия 1:1, далі 0:0 в Манамі – і в міжконтинентальні стики попрямував Бахрейн, аби вилетіти там від Тринідада.

Касимов тоді ж з горя завершив довжелезну кар'єру.

Ну, а Узбекистану довелося чекати Мундіалю ще 20 років – аж поки не дозріло покоління Абдукодіра Хусанова.