Автору дублю та національний герой ДР Конго став найкращим гравцем поєдинку проти Узбекистану

29-річний нападник збірної ДР Конго та англійського Ньюкасла Йоан Вісса був визнаний найкращим футболістом протистояння проти Узбекистану у межах 3-го туру групового етапу ЧС-2026.

Форвард відзначився дублем у воротах Нематова та став одним із головних героїв національної команди. Вісса завершив груповий етап із трьома голами, що є національним рекордом.

Yoane Wissa earns the Superior Player of the Match trophy. ✨#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/GEripaN23Z — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Саме Йоан до цього заключного поєдинку забив єдиний м'яч ДР Конго на поточному Мундіалі – у ворота Португалії (нічия 1:1). У Заїру-1974 голів не було взагалі, тож кожен наступний м'яч Вісси переписуватиме національну історію.

Вісса забив свої 10-й та 11-й голи у 41-му матчі за збірну. Його результативні удари дозволили конголезцям перемогу над узбеками з рахунком 3:1 та вперше у своїй історії пробитися до плейоф Мундіалю через рейтинг команд, які фінішували третіми у своїх квартетах.

Відзначимо, що переможницею групи К стала Колумбія (7 балів), яка випередила португальців на 2 очки. Збірна ДР Конго фінішувала третьою (4 пункти), а Узбекистан із "бубликом" замкнув квартет.