Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Автору дублю та національний герой ДР Конго став найкращим гравцем поєдинку проти Узбекистану

Софія Кулай — 28 червня 2026, 05:42
Автору дублю та національний герой ДР Конго став найкращим гравцем поєдинку проти Узбекистану
Йоан Вісса
Getty Images

29-річний нападник збірної ДР Конго та англійського Ньюкасла Йоан Вісса був визнаний найкращим футболістом протистояння проти Узбекистану у межах 3-го туру групового етапу ЧС-2026.

Форвард відзначився дублем у воротах Нематова та став одним із головних героїв національної команди. Вісса завершив груповий етап із трьома голами, що є національним рекордом.

Саме Йоан до цього заключного поєдинку забив єдиний м'яч ДР Конго на поточному Мундіалі – у ворота Португалії (нічия 1:1). У Заїру-1974 голів не було взагалі, тож кожен наступний м'яч Вісси переписуватиме національну історію.

Вісса забив свої 10-й та 11-й голи у 41-му матчі за збірну. Його результативні удари дозволили конголезцям перемогу над узбеками з рахунком 3:1 та вперше у своїй історії пробитися до плейоф Мундіалю через рейтинг команд, які фінішували третіми у своїх квартетах.

Відзначимо, що переможницею групи К стала Колумбія (7 балів), яка випередила португальців на 2 очки. Збірна ДР Конго фінішувала третьою (4 пункти), а Узбекистан із "бубликом" замкнув квартет.

Читайте також :
Модрич встановив віковий рекорд ЧС
Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Узбекистану з футболу Збірна ДР Конго з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Дуель за перше місце групи К: визначився найкращий гравець матчу Колумбія – Португалія
Узбекистан програв ДР Конго, Португалія з Роналду не змогла обіграти Колумбію на ЧС-2026
Беллінгем – про перемогу Англії над Панамою на ЧС-2026: Перше завдання виконано
Модрич встановив віковий рекорд ЧС
Тепер турнір фактично починається заново: Тухель оцінив вихід Англії у плейоф ЧС-2026

Останні новини