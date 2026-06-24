Огляд дубля Роналду в матчі Португалія – Узбекистан на ЧС-2026

Збірна Португалії обіграла Узбекистан з рахунком 5:0 у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу 2026 року. Матч відбувся в Г'юстоні.

Огляд матчу

На 6-й хвилині Кріштіану Роналду відкрив рахунок, замкнувши у штрафному майданчику простріл від Жоау Канселу. Невдовзі Нуну Мендеш подвоїв перевагу Португалії, забивши блискучим ударом зі штрафного.

Узбекистан міг відіграти один м'яч завдяки точному удару Азізжона Ганієва, проте після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт через фол Аббосбека Файзуллаєва. Наприкінці першого тайму Кріштіану Роналду оформив дубль, впевнено реалізувавши вихід сам на сам з голкіпером.

У другій половині португальці забили ще двічі. Спочатку курйозний автогол записав на свій рахунок голкіпер Узбекистану Уткір Нематов. Остаточну крапку в матчі на 87-й хвилині поставив Рафаел Леау, який потужно пробив під поперечину з лінії штрафного майданчика – 5:0.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 2-й тур, група К

23 червня

Португалія – Узбекистан 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 6 Роналду, 2:0 – 17 Мендеш, 3:0 – 39 Роналду, 4:0 – Нематов (автогол), 5:0 – 87 Леау

Збірна Португалії набрала чотири очки та до матчу Колумбії з Хорватією очолила групу K. Свій заключний поєдинок на груповій стадії команда Роберто Мартінеса проведе 28 червня, де її суперником стане збірна Колумбії.

Напередодні Роналду прокоментував свої рекорди у матч з Узбекистаном.