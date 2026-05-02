Секундна справа: найшвидші голи найпрестижніших футбольних турнірів

У четвер ввечері півзахисник Крістал Пелес Ісмаїла Сарр встановив рекорд Ліги конференцій, вразивши ворота Шахтаря на 22-й секунді гри.

Чудова нагода згадати, хто ще і коли в межах топ-турнірів забивав практично відразу після стартового свистка. Так би мовити, з рекордною швидкістю.

Чемпіонат світу 10,8 секунди – Хакан Шукюр (Туреччина)

У жовтні 2016 року Крістіан Бентеке забив у ворота Гібралтару через 8,1 секунди після початку гри: перехопив м'яч у центрі поля, здійснив рейд до чужих воріт і вразив ціль. Таким чином, бельгієць на 0,2 секунди перевершив сенсаційного форварда Сан-Марино Давіде Гвальтьєрі, який у 1993 році приголомшив англійців.

Але це – матчі відбіркових турнірів ЧС. А от безпосередньо на Мундіалях найшвидшим голом довгий час вважався той, що забив чех Вацлав Машек, який вразив ворота мексиканців на 15-й секунді. Було це у 1962 році на груповій стадії. Причому той матч виграла Мексика – 3:1.

Рекорд Машека тримався 40 років, поки не блиснув форвард збірної Туреччини Хакан Шукюр: у дебюті матчу за бронзу ЧС-2002 "Босфорський бик" підхопив м'яч після помилки захисника збірної Південної Кореї та відкрив рахунок. І хоча підопічні Гуса Гіддінка швидко відновили рівновагу (на 9-й хвилині), перемога все одно залишилася за турками – 3:2.

Чемпіонат Європи 22,6 секунди – Недім Байрамі (Албанія)

Один із найсвіжіших рекордів – він був установлений у матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Албанія – Італія (1:2). І тут теж не обійшлося без помилки суперників: Федеріко Дімарко невдало виконав аут – і Недім Байрамі ввігнав м'яч під поперечину воріт Джанлуїджі Доннарумми ударом із правої частини штрафного майданчика.

Цікаво, що Байрамі народився і виріс у Цюриху, в родині емігрантів з Албанії, футболу навчався в академії Грасхоппера, встиг немало пограти за юнацькі та молодіжну збірні Швейцарії, але у 2021 році зробив вибір на користь своєї історичної батьківщини. У 2024-му він грав в Італії за Сассуоло, зараз виступає в Шотландії за Рейнджерс.

Ліга чемпіонів 10,12 секунди – Рой Макай (Баварія)

У середині нульових цей голландець славно "запалював" у мюнхенському клубі, куди перебрався з Депортіво у статусі володаря Золотої бутси-2003. 78 голів у 129 матчах Бундесліги – солідний показник, погодьтеся.

Ну а в той історичний день, 7 березня 2007 року, його гол, у якому взяли участь Хасан Саліхаміджич із Роберто Карлосом (боснієць "обікрав" бразильського захисника), відіграв надважливу роль – Баварія обіграла Реал із рахунком 2:1 і вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Ліга Європи 10,69 секунди – Ян Сікора (Слован)

Найчастіше останнім часом переписували рекорд із найшвидших голів у Лізі Європи. У 2009 році форвард АЕКа Ісмаель Бланко вразив ворота БАТЕ на 16-й секунді. У 2015-му його перевершив Вітоло із Севільї, який забив у ворота Вільярреала на позначці 13,21.

Але у вересні 2016-го рекорд перехопив Ян Сікора, відкривши рахунок у матчі групової стадії Карабах – Слован на 11-й секунді. Це при тому, що право першого удару по м'ячу в тому поєдинку належало суперникам.

Ліга конференцій 21,06 секунди – Ісмаїла Сарр (Крістал Пелес)

Днями "Чемпіон" розповідав про цього футболіста, попереджаючи, що 28-річний вінгер є ключовою фігурою Крістал Пелес і на полі, і в роздягальні.

Залишається додати, що сенегалець, вразивши ворота Шахтаря на 22-й секунді, відібрав рекорд Ліги конференцій у нідерландця Ферді Друїфа, який у 2022 році забив за віденський Рапід на 32-й секунді поєдинку проти Вітесса.

Чемпіонат Англії 7,69 секунди – Шейн Лонг (Саутгемптон)

Історія англійського футболу, якщо вірити пресі, знала і швидші голи. Зокрема, ще у 1960-ті Кейт Сміт із Крістал Пелес, а через два десятиліття Томмі Ленглі з КПР начебто забивали на шостій секунді.

Але офіційно зафіксований рекорд належить ірландському нападнику Шейну Лонгу, який у 31-му турі чемпіонату АПЛ-2018/19 забив за Саутгемптон у ворота Вотфорда на восьмій секунді матчу, скориставшись помилкою захисника.

Лонг посунув у реєстрі авторів найшвидших голів АПЛ Ледлі Кінга з Тоттенгема. Цікавий факт: рекорд Кінга припав на 2000-й рік, відзначився він у матчі з Бредфордом, і, до речі, це був його перший гол за Тоттенгем, за який він виступав 13 років і увійшов в історію як один із найкоректніших захисників Англії.

Лише вісім жовтих і жодної червоної картки за кар'єру – це просто дивовижна статистика для гравця його амплуа. А за плечима – 250 матчів в АПЛ, кубкові ігри, 20 поєдинків за національну команду…

Чемпіонат Іспанії 7,22 секунди – Хосеба Льоренте (Вальядолід)

У 2008 році іспанець Хосеба Льоренте, виступаючи за Вальядолід, супершвидко відкрив рахунок у переможному домашньому матчі з Еспаньйолом (7,22) і переписав досягнення уругвайця Даріо Сілви, який теж відзначився на восьмій секунді гри, але у 2000-му, будучи гравцем Малаги.

Восени 2014-го, щоправда, деякі іспанські ЗМІ почали стверджувати, що рекорд Льоренте побито – це коли малієць Сейду Кейта супершвидко відзначився у матчі за Валенсію проти Альмерії.

Але після ретельних замірів зійшлися на тому, що після удару малійця м'яч перетнув лінію воріт через 7,66 секунди після початку гри. Загалом, рекорд залишили за іспанцем.

Чемпіонат Італії 6,2 секунди – Рафаел Леау (Мілан)

У 2019 році за цього португальського вінгера Мілан заплатив Ліллю 30 млн євро. І, схоже, не програв. Зараз Леау 26, і експерти Transfermarkt оцінюють його вдвічі дорожче. За минулий період він тільки в Серії А забив понад 40 м'ячів. Ну а рекордний припав на гру проти Сассуоло в грудні 2020 року.

Зазначимо, що Леау на дві секунди перевершив досягнення Паоло Поджі, який свого часу подавав великі надії і навіть "засвітився" в Ромі, але зіркою так і не став. Втім, як ми бачимо, найшвидші голи аж ніяк не завжди забивали найвідоміші голеадори.

Чемпіонат Німеччини 9,1 секунди – Карім Белларабі (Баєр) та Кевін Фолланд (Гоффенгайм)

У Бундеслізі виявилося відразу два рекордсмени. Звичайно, за бажанням можна використати метод фотофінішу і вирахувати, у кого з них усе ж таки вийшло швидше. Але, на відміну від іспанців, німці не стали морочитися. Двоє – завжди краще, ніж один.

Белларабі та Фолланд відзначилися з інтервалом майже рік. Причому обидва забивали в матчах проти фаворитів: Карім вразив ворота дортмундської Боруссії 23 серпня 2014 року після стрімкої атаки в кілька передач, а Кевін відзначився у поєдинку з Баварією у 2015-му, перехопивши неточну передачу Давіда Алаби.

Тільки якщо Баєру швидкий гол приніс перемогу, то Гоффенгайм не зміг утримати навіть нічию.

Чемпіонат Франції 8,06 секунди – Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Довгий час автором найшвидшого гола в Лізі 1 вважався Мішель Ріу, який за кар'єру змінив п'ять клубів, але найбільше грав за Кан – провів 113 матчів у Лізі 1 і забив у них 17 голів.

Ось один із них – ударом в дотик після закидання у штрафний майданчик суперників від Фабріса Девера – і став історичним. Стався рекорд у лютому 1992 року, коли форвард вразив ворота клубу Канн.

Але з 2022 року рекорд офіційно перейшов до Кіліана Мбаппе, який майстерно скористався передачею Ліонеля Мессі у грі проти Лілля. Причому різниця з голом Ріу, за даними французьких ЗМІ, склала всього 0,06 секунди. Прямо як у спринтерській стометрівці.

А хто у нас?

Чемпіонат України 7,27 секунди – Роман Яремчук (Олександрія)

Це зараз він забиває за французький Ліон, а у 2016 році молодий вихованець Динамо Роман Яремчук відправився набиратися досвіду в Олександрію на правах оренди. Ну і – увійшов в історію.

30 жовтня, щойно пролунав стартовий свисток у полтавському матчі проти Ворскли, він, немов шуліка, налетів на досвідченого Дитятьєва, відібрав м'яч і реалізував вихід віч-на-віч.

На все про все пішло трохи більше семи секунд. Швидше в першому українському дивізіоні не забивав ніхто. Поки що.