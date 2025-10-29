Перший старт у сезоні: Яремчук вийде в основі Олімпіакоса на матч Кубку Греції
Сьогодні, 29 жовтня, відбудеться матч третього раунду Кубку Греції-2025/26, у якому зійдуться Олімпіакос та Волос.
У стартовому складі господарів поля вийде форвард збірної України Роман Яремчук. Для 29-річного українця це буде дебютна поява в основі своєї команди у цьому сезоні.
Олімпіакос: Пасхалакіс, Манча, Насіменту, Скіпіоні, Б'янкон, Везу, Калогеропулос, Музакітіс, Стрефецца, Язіджі, Яремчук.
Волос: Аделеє, Макні, Ассенун, Бузукіс, Гросдіс, Каргас, Мігас, Пінчі, Сарсана, Сінанай, Тріантафіллу.
Стартовий свисток матчу третього раунду Кубку Греції між Олімпіакосом та Волосом прозвучить о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, що Роман Яремчук тільки нещодавно відновився від травми, через яку він пропустив трохи більше двох місяців. Українець тричі виходив на заміну, у тому числі у поєдинку проти Барселони (1:6) у Лізі чемпіонів. Сумарно за три гри він провів на полі 40 хвилин, результативними діями не відзначився.
