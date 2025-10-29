Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Перший старт у сезоні: Яремчук вийде в основі Олімпіакоса на матч Кубку Греції

Олексій Погорелов — 29 жовтня 2025, 17:11
Роман Яремчук
Роман Яремчук
facebook.com/OlympiacosFC

Сьогодні, 29 жовтня, відбудеться матч третього раунду Кубку Греції-2025/26, у якому зійдуться Олімпіакос та Волос.

У стартовому складі господарів поля вийде форвард збірної України Роман Яремчук. Для 29-річного українця це буде дебютна поява в основі своєї команди у цьому сезоні.

Олімпіакос: Пасхалакіс, Манча, Насіменту, Скіпіоні, Б'янкон, Везу, Калогеропулос, Музакітіс, Стрефецца, Язіджі, Яремчук.

Волос: Аделеє, Макні, Ассенун, Бузукіс, Гросдіс, Каргас, Мігас, Пінчі, Сарсана, Сінанай, Тріантафіллу.

Стартовий свисток матчу третього раунду Кубку Греції між Олімпіакосом та Волосом прозвучить о 17:30 за київським часом. 

Нагадаємо, що Роман Яремчук тільки нещодавно відновився від травми, через яку він пропустив трохи більше двох місяців. Українець тричі виходив на заміну, у тому числі у поєдинку проти Барселони (1:6) у Лізі чемпіонів. Сумарно за три гри він провів на полі 40 хвилин, результативними діями не відзначився.

Раніше стали відомі стартові склади Динамо та Шахтаря на матч 1/8 фіналу Кубку України-2025/26.

Греція Олімпіакос Пірей Роман Яремчук

Роман Яремчук

ПСЖ Забарного зіграє з Баєром, Барселона прийматиме Олімпіакос Яремчука у 3-му турі Ліги чемпіонів
Наближається дебют у сезоні: Яремчук відновився від травми
Малиновський став 12-м гравцем в історії, який забив 10 голів за збірну України
ЗМІ назвали дату, коли Яремчук нарешті зможе зіграти за Олімпіакос
Пропустить 11-й матч поспіль: Яремчук не допоможе Олімпіакосу в поєдинку проти Левадіакоса

Останні новини