Наближається дебют у сезоні: Яремчук відновився від травми

Форвард Олімпіакосу Роман Яремчук найближчим часом зможе вперше у цьому сезоні вийти на футбольне поле.

Про це повідомляє грецьке видання Sport.

За інформацією джерела, 29-річний українець відновився від травми гомілкової кістки, через яку футболіст не зіграв у поточній кампанії жодного матчу. Яремчук повернувся до тренувань з першою командою "червоно-білих" без будь-якого дискомфорту. Очікується, що нападник буде готовий зіграти після міжнародної паузи.

Також повідомляється, що Яремчук додатково працює над своєю ігровою формою, щоб підвищити рівень фізичної підготовки, оскільки він значно відстає від одноклубників

Востаннє Роман Яремчук виходив на футбольне поле 2 серпня у товариському матчі проти Херенвена (1:1). Саме в тій грі українець зазнав травми, через яку пропустив усі поєдинки Олімпіакоса у сезоні та матчі збірної України у відборі чемпіонату світу 2026 року.

Нагадаємо, що Україна без Яремчука обіграла Азербайджан (2:1), завдяки чому закріпилася на другому місці групи D кваліфікації ЧС-2026.