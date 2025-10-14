Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Наближається дебют у сезоні: Яремчук відновився від травми

Олексій Погорелов — 14 жовтня 2025, 17:53
Роман Яремчук
Роман Яремчук
facebook.com/OlympiacosFC

Форвард Олімпіакосу Роман Яремчук найближчим часом зможе вперше у цьому сезоні вийти на футбольне поле.

Про це повідомляє грецьке видання Sport.

За інформацією джерела, 29-річний українець відновився від травми гомілкової кістки, через яку футболіст не зіграв у поточній кампанії жодного матчу. Яремчук повернувся до тренувань з першою командою "червоно-білих" без будь-якого дискомфорту. Очікується, що нападник буде готовий зіграти після міжнародної паузи.

Також повідомляється, що Яремчук додатково працює над своєю ігровою формою, щоб підвищити рівень фізичної підготовки, оскільки він значно відстає від одноклубників

Востаннє Роман Яремчук виходив на футбольне поле 2 серпня у товариському матчі проти Херенвена (1:1). Саме в тій грі українець зазнав травми, через яку пропустив усі поєдинки Олімпіакоса у сезоні та матчі збірної України у відборі чемпіонату світу 2026 року.

Нагадаємо, що Україна без Яремчука обіграла Азербайджан (2:1), завдяки чому закріпилася на другому місці групи D кваліфікації ЧС-2026.

Греція Олімпіакос Україна Роман Яремчук

Роман Яремчук

Малиновський став 12-м гравцем в історії, який забив 10 голів за збірну України
ЗМІ назвали дату, коли Яремчук нарешті зможе зіграти за Олімпіакос
Пропустить 11-й матч поспіль: Яремчук не допоможе Олімпіакосу в поєдинку проти Левадіакоса
Яремчук не допоможе Олімпіакосу в матчі чемпіонату Греції проти Панатінаїкоса
Тренер Олімпіакоса: Яремчук ще не доступний

Останні новини