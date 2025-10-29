Ярмоленко та Кабаєв – у основі Динамо на матч Кубку України проти Шахтаря
Головні тренери київського Динамо та донецького Шахтаря, Олександр Шовковський і Арда Туран відповідно, визначилися зі стартовими складами на матч 1/8 фіналу Кубку України.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Попов, Михавко, Караваєв, Михайленко, Піхальонок, Буяльський, Кабаєв, Огундана, Ярмоленко
Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Очеретько, Марлон, Егіналду, Невертон, Педріньо, Мейрелліш
Матч Динамо – Шахтар відбудеться у середу, 29 жовтня, у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом.
Сьогодні, 29, жовтня, уже визначилася два чвертьфіналісти Кубку України – ними стали Інгулець і ЛНЗ, які пройшли Вікторію та Рух відповідно.