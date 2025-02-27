Довбик пропустив тренування Роми та ризикує не зіграти проти Комо

Український форвард Роми Артем Довбик ризикує пропустити матч Серії А проти Комо.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, нападник пропустив тренування Роми в межах підготовки до 27 туру. Зазначається, що Артем досі бореться з розтягненням привідного м'яза.

Його участь у цій грі під серйозним сумнівом. Замість нього знову готовий зіграти Елдор Шомуродов.

Раніше нападник через проблеми з привідним м’язом правого стегна пропустив матчі з Порту (3:2) та проти Монци (4:0). Повідомлялося, що, найімовірніше, він буде повністю готовий до поєдинку проти Комо, який відбудеться 2 березня.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 13 голів і 4 асисти у 33 іграх за Рому в усіх турнірах.