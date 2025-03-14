Мбаппе придбав частину акцій французької команди

Форвард Реала Кіліан Мбаппе став акціонером французької команди SailGP Team, одній з 12 національних збірних у світовій вітрильній серії.

Про це повідомляє The Athletic.

Вартість інвестицій 26-річного француза не розголошується, але його фонд "Inspired by KM" стане офіційним благодійним партнером команди. У прес-релізі, присвяченому партнерству, Мбаппе сказав, що він "радий бути на борту цієї нової пригоди".

"Через "Inspired By KM" я хочу достукатися до молодих людей по всьому світу і дати їм силу вірити у свої мрії. Завдяки нашій програмі "Ми дбаємо про всіх" ми надаємо конкретну підтримку та надію тим, хто її найбільше потребує. Разом ми будуємо майбутнє, в якому кожна молода людина зможе написати свою власну історію і досягти досконалості", – заявив Мбаппе.

Зазначимо, що це не перша інвестиція футболіста. Раніше Мбаппе вклався в німецьку фірму електроніки Loewe, платформу для продажу розкішних годинників Wristcheck, а також став співвласником Кана, клубу французької Ліги 2.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе став учасником скандального матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Атлетико, в якому VAR відмінив реалізований пенальті Хуліана Альвареса.

Вчора УЄФА випустив заяву, в якій прокоментував рішення суддів на VAR, а також висловив зацікавленість у тому, щоб передивитися правило виконання пенальті.