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Нещерет: Можливо, повернуся вже на наступний матч

Олег Дідух — 20 серпня 2026, 19:17
Нещерет: Можливо, повернуся вже на наступний матч
Руслан Нещерет
ФК Динамо Київ

Голкіпер Динамо Київ Руслан Нещерет заявив, що може повернутися на поле після травми вже у наступному матчі команди.

Слова 24-річного воротаря наводить ВГРІ.

"Я думаю, можливо, повернуся вже на наступний матч проти Буковини", – заявив голкіпер.

Також Нещерет прокоментував ранній виліт команди з єврокубків.

"Звісно, неправильно вилітати у третьому раунді. На мою думку, мали перемагати Карабах, реалізовувати свої моменти, але маємо те, що маємо. Приймаємо критику та будемо працювати над виправленням того, що є", – заявив Нещерет.

Матч Динамо проти Буковини в 4 турі УПЛ відбудеться 31 серпня. Нещерет у липні отримав м'язове розтягнення та провів у поточному сезоні лише 3 матчі (всі – в Лізі Європи).

Динамо Київ Руслан Нещерет

Руслан Нещерет

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