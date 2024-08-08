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В Інтері пильно слідкують за прогресом гравця Динамо

Ігор Чернявський — 8 серпня, 13:35
В Інтері пильно слідкують за прогресом гравця Динамо

Нападник Динамо Владислав Ванат перебуває у сфері інтересів Інтера.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "нерадзурі" слідкують за 22-річним форвардом уже більше року. Скаути клубу неодноразово переглядали Владислава на єврокубкових матчах. Трансфер найкращого бомбардира УПЛ-2023/24 оцінюється у 10-15 мільйонів євро.

Джерело зазначає, що також Інтер цікавиться івуарійцем Карімом Конате з Зальцбурга, який минулого сезону забив 20 голів та віддав 2 асисти в чемпіонаті Австрії. Втім, Зальцбург вимагає за свого найкращого бомбардира 25 мільйонів євро.

Цікаво, що Ванат і Конате можуть зустрітися у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, якщо у третьому раунді Динамо пройде Рейнджерс, а Зальцбург здолає Твенте.

Динамо Київ Інтер Чемпіонат Італії, Серія А Чемпіонат України, УПЛ Владислав Ванат

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