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Легіонер Динамо переніс мікрооперацію

Олег Дідух — 19 серпня 2026, 20:49
Легіонер Динамо переніс мікрооперацію
Шола Огундана
ФК Динамо Київ

Нігерійський вінгер київського Динамо Шола Огундана переніс мікрооперацію.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

За їхньою інформацією, Огундана в середу, 19 серпня, переніс мікрооперацію з видалення гематоми ступні, яка була спричинена запаленням після ударом на тренуванні.

Очікується, що до тренувань Динамо Огундана зможе повернутися за 10-14 днів.

21-річний нігерієць виступає за Динамо з вересня 2025 року. За цей час він провів за команду 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 2 голами. Контракт Огундани діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 800 тисяч євро.

Раніше повідомлялося про те, що Динамо не планує звільняти головного тренера команди Ігоря Костюка.

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