Легіонер Динамо переніс мікрооперацію

Нігерійський вінгер київського Динамо Шола Огундана переніс мікрооперацію.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

За їхньою інформацією, Огундана в середу, 19 серпня, переніс мікрооперацію з видалення гематоми ступні, яка була спричинена запаленням після ударом на тренуванні.

Очікується, що до тренувань Динамо Огундана зможе повернутися за 10-14 днів.

21-річний нігерієць виступає за Динамо з вересня 2025 року. За цей час він провів за команду 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 2 голами. Контракт Огундани діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 800 тисяч євро.

Раніше повідомлялося про те, що Динамо не планує звільняти головного тренера команди Ігоря Костюка.