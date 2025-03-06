Підтримали після дискваліфікації: гравці Ліона довели Фонсеку до сліз

Гравці Ліона підтримали головного тренера Паулу Фонсеку у матчі Ліги Європи проти Стяуа (3:1).

Після забитого голу футболісти підбігли до португальського спеціаліста, щоб разом відсвяткувати взяття воріт.

На емоціях Фонсека не стримався і розплакався. Цей епізод потрапив в об'єктив камер.

Нагадаємо, напередодні тренер французького клубу був дискваліфікований до 30 листопада в Лізі 1 за напад на суддю в матчі з Брестом (2:1) у 23 турі.

Окрім цього колишньому наставнику Шахтаря заборонено знаходитися в роздягальні до, під час та після матчів до 15 вересня 2025 року.

Зазначимо, що Фонсека очолив Ліон у січні цього року. Наразі команда під його керівництвом посідає 6 місце в турнірній таблиці, набравши 39 очок за 24 матчі.