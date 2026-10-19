Гол п’ятою в падінні після асисту Грізманна: клуб МЛС запропонував номінувати свій гол на Пушкаша

У МЛС забили гол, який уже претендує на звання одного з найкрасивіших у році. Орландо Сіті розіграло неймовірну комбінацію в матчі проти Ді Сі Юнайтед, яка завершилася ефектним ударом п'ятою в падінні від Мартіна Охеди після передачі Антуана Грізманна.

Поєдинок регулярного чемпіонату завершився розгромною перемогою Орландо з рахунком 4:1, а справжньою окрасою зустрічі став другий гол господарів.

На 22-й хвилині футболісти організували стрімку атаку, під час якої швидко перепасовувалися фактично в один дотик, залишаючи суперників без можливості перехопити м'яч.

Кульмінацією комбінації стала передача Грізманна. Французький нападник майстерно перекинув м'яч на Охеду, який перебував спиною до воріт.

Аргентинець не розгубився й у стрибку, падаючи, завдав удару п'ятою. М'яч ефектно залетів у сітку, а незвичне завершення атаки перетворило звичайний епізод матчу на справжній футбольний шедевр.

У Орландо Сіті настільки вразилися красою забитого м'яча, що запропонували номінувати гол Охеди на премію Пушкаша.

Раніше повідомлялося, що у Чемпіоншипі нападник забив шикарний гол п'ятою, який одразу став претендентом на премію Пушкаша.