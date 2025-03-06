Надзвичайно суворе покарання: Ліон – про дев’ятимісячну дискваліфікацію Фонсеки

Французький Ліон працює над можливістю оскаржити рішення про дев'ятимісячну дискваліфікацію головного тренера Пауло Фонсеки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби клубу.

"Клуб не може не відзначити надзвичайну суворість, безпрецедентний характер і незвичайну швидкість санкції дисциплінарної комісії (LFP) щодо Паулу Фонсеки. У світлі покарання, яке, здається, продиктоване токсичним контекстом, що оточує суддівство у Франції, Ліон заявляє, що вивчить усі можливі варіанти правового захисту. Більш ніж будь-коли, клуб є єдиним і зосередженим на своїх спортивних цілях", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у поєдинку проти Бреста Фонсека апелював до рефері зустрічі Бенуа Мійо, активно жестикулював, кричав та ледь не вдарив його головою, за що й отримав червону картку.

Такі дії були кваліфіковані, як напад на рефері та було винесено рішення про дискваліфікацію до 30 листопада в Лізі 1. Також колишньому наставнику Шахтаря заборонено знаходитися в роздягальні до, під час та після матчів до 15 вересня 2025 року.

L’Equipe

Фонсека очолив Ліон у січні поточного року, після того, як був звільнений з посади головного тренера Мілана. Наразі його команда посідає 6 місце в турнірній таблиці. У Ліона 39 очок за 24 поєдинки.