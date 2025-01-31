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Ліон оголосив про призначення Фонсеки

Станіслав Лисак — 31 січня 2025, 11:00
Тренер Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Колишній тренер Шахтаря, Лілля та Мілана Паулу Фонсека повернувся у Францію та очолив Ліон.

Про це повідомляє пресслужба "ткачів".

До тренерського штабу португальського фахівця увійшли Паулу Феррейра (асистент тренера), Антоніо Феррейра (тренер воротарів), Паулу Моурао (тренер з фізичної підготовки), Нельсон Дуарте (відеоаналітик), а також Хорхе Масьєль та Демієн Делла Санта, які вже були залучені в цьому сезоні.

Ціллю для Фонсеки є підвищити рівень команди в другій половині сезони та кваліфікуватися до Ліги чемпіонів-2025/2026.

Напередодні Ліон звільнив головного тренера П'єра Сажа. В останніх 8 матчах "ткачі" здобули 2 перемоги, 3 рази зіграв унічию та тричі поступився. Команда також вилетіла з Кубку Франції після поразки у серії пенальті Бурген-Жальє з 5-го дивізіону країни.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліон Шахтар Паулу Фонсека

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