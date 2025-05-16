Флік – про перемогу в чемпіонаті Іспанії: Друга половина сезону була неймовірною
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про перемогу команди в Ла Лізі та подякував футболістам за цей тріумф.
Слова фахівця наводить Marca.
"Я думаю, що друга половина сезону була особливо неймовірною. Ми не програли жодної зустрічі, і це чудово. Вітаю команду, клуб та вболівальників. Ми дуже щасливі.
Завжди дуже позитивно бути сильним духом. Після різдвяних канікул вболівальники нам дуже допомогли. Перемога у Суперкубку додала нам впевненості.
Гравці, такі як Френкі та багато інших, досягли свого піка, і чудово бачити, як вони покращили свою гру. Я дуже щасливий", – розповів німець.
Окрім того, Флік висловився про Еспаньйол, який команда обіграла в матчі 36 туру.
"Еспаньйол захищався дуже добре. Він грав дуже небезпечно для нас, тому я дуже радий перемозі. Я знаю, що сталося два роки тому, коли Барселона на цьому стадіоні стала чемпіоном, тому я закликав гравців піти з поля та відсвяткувати цю подію вдома", – резюмував наставник.
Зазначимо, що це чемпіонство стало 28-м в історії каталонського колективу. Рекордсменом за кількістю перемог є мадридський Реал – 36.
У наступному матчі "блаугранас" в статусі чемпіона на своєму полі прийматимуть Вільярреал.
Раніше лідер Челсі назвав гравця Барселони найкращим футболістом у світі.