Флік – про перемогу в чемпіонаті Іспанії: Друга половина сезону була неймовірною

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про перемогу команди в Ла Лізі та подякував футболістам за цей тріумф.

Слова фахівця наводить Marca.

"Я думаю, що друга половина сезону була особливо неймовірною. Ми не програли жодної зустрічі, і це чудово. Вітаю команду, клуб та вболівальників. Ми дуже щасливі.



Завжди дуже позитивно бути сильним духом. Після різдвяних канікул вболівальники нам дуже допомогли. Перемога у Суперкубку додала нам впевненості.



Гравці, такі як Френкі та багато інших, досягли свого піка, і чудово бачити, як вони покращили свою гру. Я дуже щасливий", – розповів німець.