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Флік – про перемогу в чемпіонаті Іспанії: Друга половина сезону була неймовірною

Володимир Максименко — 16 травня 2025, 09:44
Флік – про перемогу в чемпіонаті Іспанії: Друга половина сезону була неймовірною
Хансі Флік
УЄФА

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про перемогу команди в Ла Лізі та подякував футболістам за цей тріумф.

Слова фахівця наводить Marca.

"Я думаю, що друга половина сезону була особливо неймовірною. Ми не програли жодної зустрічі, і це чудово. Вітаю команду, клуб та вболівальників. Ми дуже щасливі.

Завжди дуже позитивно бути сильним духом. Після різдвяних канікул вболівальники нам дуже допомогли. Перемога у Суперкубку додала нам впевненості.

Гравці, такі як Френкі та багато інших, досягли свого піка, і чудово бачити, як вони покращили свою гру. Я дуже щасливий", – розповів німець.

Окрім того, Флік висловився про Еспаньйол, який команда обіграла в матчі 36 туру.

"Еспаньйол захищався дуже добре. Він грав дуже небезпечно для нас, тому я дуже радий перемозі. Я знаю, що сталося два роки тому, коли Барселона на цьому стадіоні стала чемпіоном, тому я закликав гравців піти з поля та відсвяткувати цю подію вдома", – резюмував наставник.
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Зазначимо, що це чемпіонство стало 28-м в історії каталонського колективу. Рекордсменом за кількістю перемог є мадридський Реал – 36.

У наступному матчі "блаугранас" в статусі чемпіона на своєму полі прийматимуть Вільярреал.

Раніше лідер Челсі назвав гравця Барселони найкращим футболістом у світі.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ханс-Дітер Флік

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