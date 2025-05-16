Помста за неповагу: Еспаньйол креативно зіпсував святкування чемпіонства Барселони

Каталонське дербі між Барселоною та Еспаньйолом видалося не лише вирішальним у турнірній боротьбі, а й сповненим емоцій.

"Синьо-гранатові" здобули перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Ламіна Ямала та Ферміна Лопеса, й достроково оформили чемпіонство.

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Та найцікавіше почалося після фінального свистка. Щойно гравці Барселони почали святкувати, як на полі раптово ввімкнулися… поливачі! Так Еспаньйол вирішив "освіжити" емоції суперника, нагадавши про старі образи.

Espanyol turned on their sprinklers to prevent their rivals and Champions Barcelona from celebrating their league win 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/mKSBSfmhhg — george (@StokeyyG2) May 15, 2025

Причина? Справа не лише у принциповості суперників. Перед матчем тренер Барселони Ганс-Дітер Флік демонстративно пройшовся по емблемі Еспаньйола на полі. Схоже, господарі це добре запам’ятали.

Нагадаємо, команда Фліка за 2 тури до завершення стала недосяжною для мадридського Реала, який відстав на 7 очок. Для Барселони це 28-й виграний титул Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що перед стартом матчу між Еспаньйолом та Барселоною сталася неприємна ситуація. На підступах до стадіону група вболівальників опинилася під колесами автівки.