Канселу переписав історію футболу, встановивши унікальне чемпіонське досягнення

Денис Іваненко — 11 травня 2026, 07:41
У неділю, 10 травня, захисник Барселони Жоау Канселу встановив унікальне досягнення у світовому футболі.

Про це повідомляє Flashscore.

Каталонці стали чемпіонами Іспанії, завчасно здобувши титул після перемоги над Реалом (2:0) в Ель-Класіко. Для португальця це вже четвертий виграний чемпіонат із п'яти найсильніших у світі.

Раніше жодному футболісту не підкорялось подібне досягнення. Для повної колекції йому не вистачає тріумфу тільки у французькій Лізі 1.

Зазначимо, що італійську Серію А він вигравав у складі Ювентуса, тричі перемагав в АПЛ із Манчестер Сіті, а "золото" Бундесліги брав із Баварією. До того ж Канселу ще тріумфував і в португальській Прімейра-лізі з Бенфікою, яка вважається шостим за силою чемпіонатом.

Нагадаємо, що Жоау перейшов у Барселону на правах оренди з Аль-Хіляля в січні. Він провів за каталонців у Ла Лізі 13 матчів, у яких забив один гол і віддав три результативні передачі.

