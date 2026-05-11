Канселу переписав історію футболу, встановивши унікальне чемпіонське досягнення

У неділю, 10 травня, захисник Барселони Жоау Канселу встановив унікальне досягнення у світовому футболі.

Каталонці стали чемпіонами Іспанії, завчасно здобувши титул після перемоги над Реалом (2:0) в Ель-Класіко. Для португальця це вже четвертий виграний чемпіонат із п'яти найсильніших у світі.

Раніше жодному футболісту не підкорялось подібне досягнення. Для повної колекції йому не вистачає тріумфу тільки у французькій Лізі 1.

Зазначимо, що італійську Серію А він вигравав у складі Ювентуса, тричі перемагав в АПЛ із Манчестер Сіті, а "золото" Бундесліги брав із Баварією. До того ж Канселу ще тріумфував і в португальській Прімейра-лізі з Бенфікою, яка вважається шостим за силою чемпіонатом.

Joao Cancelo is just one Ligue 1 title away from completing Top 5 football. 🏆 No other player has won 4 of the 5 leagues before. 🔥 pic.twitter.com/X65fqMmucr — Flashscore.com (@Flashscorecom) May 10, 2026

Нагадаємо, що Жоау перейшов у Барселону на правах оренди з Аль-Хіляля в січні. Він провів за каталонців у Ла Лізі 13 матчів, у яких забив один гол і віддав три результативні передачі.