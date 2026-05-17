Левандовський у справі: Барселона та Бетіс оголосили стартові склади на матч 37 туру Ла Ліги

У неділю, 17 травня, відбудеться матч 37 туру Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Барселона вдома прийме Реал Бетіс.

Команди вже оголосили стартові складу на гру, яка стартує о 22:15 за київським часом.

Зокрема, свій останній домашній матч за "синьо-гранатових" з перших хвилин проведе польський нападник Роберт Левандовський.

Lewandowski starts in his farewell match at Spotify Camp Nou 🤜🤛 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 17, 2026

Подивитися в Україні пряму трансляцію протистояння можна буде на медіасервісі MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитами матчу є підопічні Гансі Фліка, на перемогу яких можна поставити з коефіцієнтом 1.34. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 8.30, на нічию – 6.10.

Як відомо, Барселона оформила дострокове чемпіонство першості, водночас Бетіс вже точно не опуститься нижче 5-го місця в турнірній таблиці, і наступного сезону виступить в загальному етапі Ліги чемпіонів.

