Левандовський у справі: Барселона та Бетіс оголосили стартові склади на матч 37 туру Ла Ліги
У неділю, 17 травня, відбудеться матч 37 туру Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Барселона вдома прийме Реал Бетіс.
Команди вже оголосили стартові складу на гру, яка стартує о 22:15 за київським часом.
Зокрема, свій останній домашній матч за "синьо-гранатових" з перших хвилин проведе польський нападник Роберт Левандовський.
Подивитися в Україні пряму трансляцію протистояння можна буде на медіасервісі MEGOGO.
На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитами матчу є підопічні Гансі Фліка, на перемогу яких можна поставити з коефіцієнтом 1.34. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 8.30, на нічию – 6.10.
Як відомо, Барселона оформила дострокове чемпіонство першості, водночас Бетіс вже точно не опуститься нижче 5-го місця в турнірній таблиці, і наступного сезону виступить в загальному етапі Ліги чемпіонів.
Напередодні визначився перший представник Сегунди, який з наступного сезону виступатиме у Ла Лізі.
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.