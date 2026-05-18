Барселона встановила абсолютний рекорд Ла Ліги, який неможливо побити

Денис Іваненко — 18 травня 2026, 07:53
У неділю, 17 травня, Барселона на своєму полі перемогла Бетіс (3:1) у матчі 37 туру Ла Ліги, завдяки чому встановила історичне досягнення.

Каталонці стали першою командою за весь час в елітному дивізіоні Іспанії, якій вдалось виграти всі домашні матчі чемпіонату. Підопічні Ганса-Дітера Фліка тріумфували в кожному з 19 поєдинків.

У них Барселона забила 57 і пропустила лише 10 голів. При цьому на виїзді в її пасиві є 5 поразок, проте це не завадило достроково виграти чемпіонство за три тури до завершення Ла Ліги.

Останню гру сезону каталонці проведуть 23 травня проти Валенсії. Матч на "Местальї" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

