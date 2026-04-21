Це буде останній етап моєї кар'єри: Флік – про продовження контракту з Барселоною

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що планує підписати нову угоду з каталонським клубом.

Його слова передає Marca.

"Я планую продовжити контракт. Я абсолютно чесний. Це буде останній етап моєї кар'єри. Я прекрасно себе почуваю. Мені хочеться продовжити контракт, але зараз не час говорити про це. Я чудово провів час із національною командою Німеччини та з Баварією... але тут я відчуваю, що все навколо мене найкраще. Дивлячись на все це, на мою кар'єру та мою родину, я дуже щасливий. Відчуття чудове: атмосфера в роздягальні фантастична... Ліга чемпіонів – це мотивація. Це мрія клубу та вболівальників. Ми повинні триматися разом і пробувати знову і знову... і, сподіваюся, це станеться дуже скоро", – підсумував Флік.

Поточний контракт Фліка розрахований до червня наступного року. Німецький фахівець працює з командою з літа 2024 року.

Нагадаємо, що за сумою двох матчів каталонці поступилися Атлетико у чвертьфіналі Ліги чемпіонів із загальним рахунком 2:3. Після домашньої поразки 0:2 у матчі-відповіді Барселона перемогла 2:1.

В обох зустрічах "блаугранас" догравали вдесятьох. У домашньому поєдинку за фол останньої надії червону отримав Пау Кубарсі, а на виїзді – Ерік Гарсія.

Зауважимо, що Барселона стала першою іспанською командою в історії, яка пропускала в 15 матчах Ліги чемпіонів поспіль.