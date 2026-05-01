Барселона домовилась з Фліком про новий контракт

Барселона домовилась про продовження контракту з головним тренером Гансом-Дітером Фліком.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Німецький фахівець, чинна угода якого закінчується в червні 2027 року, вже погодився на останню пропозицію клубу щодо поновлення контракту. Спочатку клуб на чолі з новообраним президентом Жоаном Лапортою хотів, щоб Флік підписав контракт до червня 2029 року. Однак колишній тренер збірної Німеччини віддав перевагу коротшому контракту, який був би для нього комфортнішим.

Було узгоджено, що новий договір буде розрахований до 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Пролонгація може бути активована за взаємною згодою за підсумками сезону-2027/2028.

Інші деталі контракту Фліка з каталонським клубом будуть обговорені наступного тижня, коли прибуде агент фахівця Піні Захаві. Також під час зустрічі обговорять майбутнє нападника Роберта Левандовського у команді.

Раніше Барселона поступилися Атлетико у чвертьфіналі Ліги чемпіонів із загальним рахунком 2:3. Після домашньої поразки 0:2 у матчі-відповіді Барселона перемогла 2:1.

Наразі каталонці лідирують у чемпіонаті Іспанії 2025/26 з відривом в 11 очок від Реала. Наступний матч команда зіграє 2 травня з Осасуною. Початок заплановано на 22:00 за київським часом.