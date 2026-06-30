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Харків підписав 22-річного аргентинського півзахисника

Олександр Булава — 30 червня 2026, 19:21
Харків підписав 22-річного аргентинського півзахисника
Рафаель Профіні
Фк Харків

22-річний аргентинський опорний півзахисник Уніон Санта-Фе Рафаель Профіні став гравцем ФК Харків.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Аргентинський хавбек підписав трирічний контракт з можливістю продовження ще на рік. Фінансові деталі угоди не розголошуються. У Харкові він виступатиме під 6-м ігровим номером.

З 2020-го року Профіні грав за Уніон де Санта-Фе, у складі основної команди провів 60 матчів, у яких відзначився 1 голом та 6 асистами. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 2,8 млн євро.

Раніше венесуельський нападник Кривбаса Карлос Парако став гравцем ФК Харків.

Нагадаємо, нещодавно ФК Харків влаштував ребрендинг клубу, відмовившись від назви Металіст 1925.

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