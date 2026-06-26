ФК Харків визначився зі стадіоном, на якому проводитиме домашні матчі сезону-2026/27

ФК Харків досяг домовленості щодо використання київського стадіону "Лівий Берег" для своїх домашніх поєдинків у наступному сезоні.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Як зазначається, споруда відповідає всім вимогам для проведення матчів Української Прем'єр-Ліги та Кубку України. Інформацію про точні плани проведення ігор, старт продажу квитків та інші деталі для вболівальників керівництво оприлюднить додатково.

Харків уже приймав суперників на цій арені у сезонах-23/24 та 24/25. Проте в минулій кампанії команда виступала в Житомирі. Клуб висловив щиру подяку Поліссю за надання свого стадіону.

Нагадаємо, що раніше венесуельський нападник Кривбаса Карлос Парако став гравцем ФК Харків.