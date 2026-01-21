Побачимо, що станеться: Ярмоленко – про плани завершити кар'єру після сезону-2025/26

Легенда київського Динамо Андрій Ярмоленко заявив, що все ще планує завершити кар'єру наприкінці сезону-2025/26, проте не відкидає можливості продовжити виступи.

Про це він сказав у коментарі на ютуб-каналі Meczyki.

"На даний момент, думаю, що це мій останній сезон. Побачимо, що станеться, але зараз я думаю саме так", – сказав Ярмоленко.

Ярмоленко є вихованцем чернігівського футболу. За Динамо він провів 413 матчів у всіх турнірах і забив 161 гол, що є третім показником в історії команди. Попереду лише Сергій Ребров (163 голи) та Олег Блохін (265). Також встиг пограти за кордоном за дортмундську Боруссію, Аль-Айн і Вест Гем.

Окрім цього він є легендою збірної України. В активі Андрія 125 ігор і 46 забитих м'ячів. За обома показниками він є другим в історії. Але якщо не враховувати зрадника Анатолія Тимощука, то саме Ярмоленко провів найбільше матчів за збірну.

Нагадаємо, Динамо у минулому сезоні стало чемпіоном України. На рахунку Ярмоленка було 12 голів і 1 асист у 33 матчах у всіх турнірах. У поточному розіграші він провів 20 поєдинки та забив 4 голи.

