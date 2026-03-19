Онлайн-трансляція жеребкування 1/2 фіналу Кубку України

У четвер, 19 березня, у Будинку футболу відбудеться жеребкування півфінальної стадії Кубку України з футболу.

Процедура розпочнеться об 11:00. За її результатами буде визначено дві пари, які змагатимуться за вихід у фінал.

Наразі боротьбу за трофей продовжують по два представники з УПЛ та Першої ліги – Динамо, Металіст 1925, Буковина та Чернігів. Дивіться трансляцію жеребкування, організовану пресслужбою УАФ, у прямому етері на "Чемпіоні".

Трансляція жеребкування Кубку України

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є Шахтар. "Гірники" минулого сезону здолали Динамо у фіналі в серії пенальті.