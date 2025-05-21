Тоттенгем і Манчестер Юнайтед визначать переможця у фіналі Ліги Європи

Сьогодні, 21 травня, відбудеться фінал Ліги Європи сезону-2024/25. У поєдинку за трофей зійдуться англійські Тоттенгем і Манчестер Юнайтед.

Матч пройде в іспанському місті Більбао на стадіоні "Сан-Мамес". Старт – 22:00.

Команди провалили сезон на внутрішній арені. За тур до фінішу в АПЛ "Червоні дияволи" набрали 39 очок і посідають 16-те місце, Тоттенгем – 17-й, маючи на 1 бал менше.

Зазначимо, що в сезоні-2016/17 Манчестер Юнайтед вигравав Лігу Європи, а в сезоні-2020/21 доходив до фіналу турніру, де програвав Вільярреалу в серії пенальті.

Тоттенгем ставав переможцем турніру в сезоні-1983/84, коли він мав назву Кубок УЄФА.

Футбол – Ліга Європи-2024/25

Фінал, 21 травня

Тоттенгем – Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш пояснив важливість перемоги у фіналі Ліги Європи проти Тоттенгема.