Це унікальний шанс: Фернандеш – про фінал Ліги Європи

Півзахисник та капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш пояснив важливість перемоги у фіналі Ліги Європи проти Тоттенгема.

Цитує гравця пресслужба УЄФА.

"Ми знаємо, що в чемпіонаті наш шлях був далеким від ідеалу, але тепер, 21-го числа, ми матимемо шанс виграти європейський фінал. І це момент, така можливість, яка випадає не кожному. Це унікальний шанс для нас — виграти трофей для цього клубу. Ми знаємо, наскільки важливо для "Юнайтед" здобувати трофеї і наскільки клуб звик до перемог. А для мене особисто – оскільки я вже грав у фіналі, але не зміг перемогти – сподіваюся, що друга спроба буде вдалою.

Обидві команди мали складний сезон, але маємо шанс завершити його з європейським трофеєм.

Фінал – це фінал. Не має значення, проти кого ми граємо і чи знаємо ми цю команду. Жоден фінал не схожий на матч чемпіонату, навіть коли зустрічаються команди, які чудово знають одна одну. Саме тому, на мою думку, такі матчі завжди є великим видовищем", – розповів Фернандеш.