Омріяний трофей чи надія на майбутнє: прев'ю фіналу Ліги Європи Тоттенгем – Манчестер Юнайтед

Уже за дві доби, в середу, 21 травня, відбудеться перший єврокубковий фінал сезону-2024/2025. У вирішальному матчі Ліги Європи УЄФА зустрінуться дві англійські команди – Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

Чемпіон напередодні зустрічі вирішив розібратися, у яких кондиціях колективи підходять до поєдинку, який шлях мали команди в цьому турнірі та що означатиме перемога в цьому поєдинку для обох клубів.

Шлях до фіналу Ліги Європи

Лондонський клуб минулого року до останнього туру боровся за потрапляння в Лігу чемпіонів, однак Астон Вілла зуміла втримати п'яту путівку до найпрестижнішого клубного турніру в Європі, а "шпори" залишилися на шостій сходинці та відправилися в ЛЄ.

Манчестер Юнайтед, який провів черговий не надто вдалий сезон під керівництвом Еріка тен Гага, ризикував взагалі пропустити єврокубкову кампанію-2024/2025. Проте все змінилося 25 травня 2024-го, на "Вемблі".

Перед фіналом Кубку Англії всі пророчили МЮ поразку від запеклого ворога, Манчестер Сіті, а нідерландському наставнику "червоних дияволів" відставку. Проте манкуніанці здивували всіх та зуміли завоювати трофей, який дозволив їм виступати в Лізі Європи.

На щастя (у нинішньому сезоні менше матчів для цих клубів означає менше поразок), і Тоттенгем, і Манчестер Юнайтед відразу вийшли до етапу ліги, де довели свій статус.

Так, Тоттенгем під час початку "зламу", як гравців, так і надій на успішний сезон, програв Галатасараю, однак обидві команди здобули по 5 перемог і з 3-4 місця вийшли відразу в 1/8 фіналу.

Ось з цієї стадії в команд почалися труднощі. Вже в першому матчі плейоф Тоттенгем поступився АЗ, а Манчестер Юнайтед зіграв унічию з Сосьєдадом. Не найпростіші умови для виходу до 1/4.

Однак у матчах-відповідях і МЮ і лондонці зуміли здивувати. Команда Рубена Аморіма розгромила вдома іспанців 4:1, а "шпори" на стадіоні "Тоттенгем Готспур" обіграли нідерландців з рахунком 3:1.

На цьому складні часи не завершилися. У чвертьфінальних протистояннях англійські колективи зіграли внічию – Манчестер Юнайтед з Ліоном на виїзді, Тоттенгем з Айнтрахтом удома.

І якщо "шпори" зуміли забити гол наприкінці першого тайму і втримали перевагу, то на "Олд Траффорд" відбулося щось за межею реальності.

Манкуніанці після першого тайму вели в рахунку 2:0 і ніщо не передбачала біди. Але голи Толіссо та Тальяфіко наприкінці матчу перевели поєдинок в овертайм. Толіссо за кілька хвилин до завершення основного часу ще й отримав червону.

І Ліон у меншості не здався, навпаки, за 10 хвилин до завершення поєдинку рахунок на табло був 2:4 на користь "ткачів". Ну як після цього відігратися? На "театрі мрій" знають.

У той самий "Фергі тайм" манкуніанці змогли продемонструвати неймовірний натиск на ворота суперника та забити 3 голи за 6 хвилин. Переможний м'яч на рахунку Гаррі Магвайра, який уже став своєрідним мемом, але в ту ніч він точно був героєм.

І звичайно такі важкі чвертьфінали б мали супроводжуватися надскладними іграми в 1/2. Але ні.

Атлетик, стадіон, якого прийматиме цьогорічний фінал, не зумів нав'язати боротьбу в обох поєдинках. Спочатку вдома через червону вони програли 0:3, а на "Олд Траффорд" – 4:1. Не вчасно лідери атаки басків отримали травми.

Тоттенгем взагалі в півфіналі грав проти норвезького Буде-Глімта. Команда, яка базується за Північним полярним колом, сенсаційно вибила Лаціо, вигравши серію пенальті на "Стадіо Олімпіко", але вже проти англійської команди боротьби не вийшло. 3:1 та 2:0 і "шпори" також без проблем крокують до фіналу.

Сезон антидосягнень для Тоттенгема та Манчестер Юнайтед

Цей сезон для лондонського клубу починався доволі вдало. Після розгромної перемоги над чинним чемпіоном Ман Сіті (4:0) у 12 турі чемпіонату підопічні Постекоглу розташувалися на шостій сходинці АПЛ та були в кількох очках від зони Ліги чемпіонів.

Проте серія травм та невдалих результатів в АПЛ і команда за 11 поєдинків виграла усього один та опустилася на 15 позицію. Цей сезон став одним з найгірших, як для клубу, так і для головного тренера "шпор".

Герой "червоного" Манчестера Ерік тен Гаг не зумів провести ще один повноцінний сезон на "Туманному альбіоні" після тріумфу на "Вемблі". До єврокубкового фіналу ЛЄ нідерландця все ж звільнили, проте якщо подивитися на те, які результати має МЮ після приходу одного з найбажаніших тренерів на ринку, Рубена Аморіма зі Спортинга, то можна зрозуміти, що проблема навряд чи в тренері.

Для розуміння проблем обох команд: перед останнім туром Тоттенгем та Манчестер Юнайтед посідають найнижчі позиції в АПЛ з клубів, що не вилетіли в Чемпіоншип.

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"Шпори" цього сезону програли у 21 поєдинку! МЮ – 18 разів програв, але має трохи більше нічиїх (9 проти 5 в лондонців).

Форма команд

І якщо вже заговорили про результати в чемпіонаті, то варто пригадати, в яких кондиціях команди підходять до вирішального матчу сезону. І звісно для фанатів обох колективів тут все дуже сумно.

Востаннє Манчестер Юнайтед здобував перемогу в АПЛ ще 16 березня! Тоттенгем 6 квітня, але це не відміняє, що обидві команди в останніх п'яти турах зуміли завоювати по одному очку, враховуючи різницю забитих і пропущених гірше за них за цей проміжок часу грав лише Іпсвіч, який достроково покинув еліту.

Ви можете зауважити, що команди розставили пріоритет та вирішили сфокусуватися на Лізі Європи, але для команд такого статусу (якщо ви не забули в Англії і "шпори" і МЮ входять до топ-6 клубів) неприпустимо програвати стільки, велика частка фанатів же приходить на трибуни підтримати своїх улюбленців і віддає за це гроші.

Керівництво Прем'єр-ліги, до слова, створила для обох колективів максимально комфортні умови для підготовки до фіналу. Тоттенгем та Манчестер Юнайтед грали ще в п'ятницю свої матчі чемпіонату – звичайно обидві команди програли.

"Шпори" поступились Астон Віллі, а "червоні дияволи" – Челсі. Суперники борються за Лігу чемпіонів, тому битися за ці три очки ніхто не хотів і склади на поєдинки були відповідними – напіврезервними.

Депресивний Аморім та впевнений Постекоглу

Рубен Аморім та Анге Постекоглу дуже по різному відреагували на вихід до вирішального матчу Ліги Європи.

Португалець заявляв, що для такого клубу, як Манчестер Юнайтед цей сезон все одно провалений та перепрошував за результати команди.

Австралієць навпаки, вважає, що попри провал в чемпіонаті перемога в Лізі Європи може принести радість та омріяний трофей для "шпор".

Постекоглу: "Я вважаю, що це чудова можливість – фінал Ліги Європи. Перемога дозволила б нам зруйнувати близько половини стереотипів навколо клубу. Неважливо, наскільки у вас чудові вболівальники, стадіон або тренувальна база, скільки разів ви посіли друге місце в чемпіонаті доти, доки ви щось не виграєте.

Коли ви виграєте дійсно значущий трофей, то ці питання з'являються наступними, але це вже інший курс розвитку. Знаєте, всі ці розмови можуть зникнути за одну мить. У нас є шанс подарувати вболівальникам Тоттенгема ту саму мить".

Аморім: "Я впевнений у тому, що розумію що потрібно цій команді для змін на краще. Це не дає мені опустити руки, навіть коли результати залишають бажати кращого. Мені просто соромно зараз. За 25 матчів ми здобули лише шість перемог і знаходимось на 16 місці. Це неприпустимо для клубу такого рівня, як Манчестер Юнайтед.

Проблема не лише в тактиці або техніці. Це питання характеру та внутрішньої культури, адже мова йде про готовність страждати на полі заради результату".

Загалом видно, що для Анге Постекоглу важливо зламати прокляття Тоттенгема та завоювати для клубу трофей. Саме це австралієць обіцяв, заявляючи, що завжди виграє титул у свій другий сезон у команді.

Водночас Рубен Аморім дуже обережний у своїх словах, він знає, який статус у Манчестер Юнайтед і знає, що потрібно для вболівальників – повернути "червоних дияволів" на вершину англійського футболу.

Тим паче після цьогорічного чемпіонства Ліверпуля мерсисайдці зрівнялися за кількістю виграних титулів АПЛ, а в Лізі чемпіонів завжди були успішнішими, тож МЮ потрібно повертати собі лідерство у внутрішньому чемпіонаті або ж змиритися, що клуб номер один в Англії тепер новий.

Орієнтовні склади команд на фінал

Тоттенгем: Вікаріо – Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удогі – Біссума, Сарр – Джонсон, Бентанкур, Сон – Соланке.

Травмовані: Бергвалль, Драгушин, Кулусевскі, Меддісон, Вернер, Скарлетт, Мур

Манчестер Юнайтед: Онана – Ліндельоф, Магвайр, Шоу – Мазрауї, Каземіро, Угарте, Доргу – Даілло, Фернандеш – Гойлунд.

Травмовані: Далот, де Лігт, Мартінез, Йоро, Еванс, Зіркзе

Прогнози букмекерів

Перемога Тоттенгема в основний час – 2,9;

Нічия – 3,45;

Перемога Манчестер Юнайтед в основний час – 2,51;

Тоттенгем виграє Лігу Європи – 2,1;

Манчестер Юнайтед завоює трофей – 1,8.

Прогноз Чемпіона

Перемога Манчестер Юнайтед з рахунком 2:1 в основний час.

Де дивитися

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