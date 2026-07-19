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Усик назвав переможця мегабою Ф'юрі – Джошуа

Олександр Булава — 19 липня 2026, 00:08
Усик назвав переможця мегабою Ф'юрі – Джошуа
Олександр Усик
Денис Дідківський

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик назвав фаворита поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Про це він розповів в інтервю FightHype.

Українець порівняв стилі обох британських боксерів, які кардинально відрізняються один від одного.

"Це дуже різні бої, адже Ентоні – класичний боксер, а "Жадібне пузо" – вуличний боєць. "Жадібне пузо" – це мій друг Тайсон Ф'юрі. Я дуже поважаю цього хлопця.

Справжній вуличний боєць. Це не класичний боксер. Не знаєш, чого від нього очікувати. Кожен раунд — непередбачуваний. Але моя підготовка до першого бою з Тайсоном Ф'юрі, до другого бою – це тривалий процес. Я ізолювався в будинку – там була лише моя команда. Я пропустив народження доньки", – сказав боксер.

Також Усик назвав переможця майбутнього протистояння.

"Хто ж переможе? Ентоні Джошуа", – підсумував Усик.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року.

Додамо, що напередодні очної битви обидва бійці проведуть проміжні поєдинки. Ей Джей 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) поб'ється проти албанця Крістіана Пренги, тоді як "Циганський король" 24 липня проведе бій проти польського ветерана Маріуша Ваха у Таїланді.

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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