Дай мені шанс: ексчемпіон світу кинув виклик Усику

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) заявив, що хоче отримати бій проти ексабсолютного чемпіона світу Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Про це він розповів Fight Hub TV.

"Просто дай мені шанс. Він пройшов через стільки важких боїв. Я не змушую його битися зі мною. Саме тому він і відмовився від поясів – щоб мати більше можливостей. І саме в цьому напрямку ми рухаємося", – сказав Руїс.

Напередодні Енді підписав контракт з Matchroom Boxing Едді Гірна. Востаннє Руїс бився влітку 2024 року. Його поєдинок із Джарреллом Міллером завершився внічию.

Мексиканець став відомий завдяки сенсаційній перемозі над Ентоні Джошуа у 2019 році.

Напередодні Усик заявив, що готується до прощального поєдинку, серед потенційних суперників – два ексчемпіони світу.