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Вирішуємо проблеми як можемо: ФІФА роздавала безкоштовні квитки на матчі 1/8 фіналу КЧС-2025

Олексій Погорелов — 2 липня 2025, 20:19
Вирішуємо проблеми як можемо: ФІФА роздавала безкоштовні квитки на матчі 1/8 фіналу КЧС-2025
Джанні Інфантіно
Getty Images

ФІФА зіткнулася з проблемою відвідуваністі матчів Клубного чемпіонату світу 2025 року ще до початку турніру. А по ходу його проведення було знайдене рішення.

Про це повідомляє Daily Mail.

ФІФА пропонувала всім фанатам, які придбали квитки на 4-годинний матч Челсі та Бенфіки (4:1) Анатолія Трубіна в межах 1/8 фіналу, по чотири безкоштовні квитки на гру між Інтером та Флуміненсе (0:2).

Спочатку це вважалося компліментарним жестом вибачення за незручності. Проте ця ж сама акція відбулася і для тих, хто придбав квитки на поєдинок ПСЖ та Інтера Маямі (4:0). Фанатам надали можливість безкоштовно отримати чотири квитки на зустріч дортмундської Боруссії з Монтерреєм (2:1).

Але ця ініціатива провалилася. Незважаючи на пропозицію, "Мерседес-Бенц Стедіум", на якому "джмелі" здобули перемогу та путівку до чвертьфіналу, був заповнений менше, ніж наполовину (31 442 з 71 000).

Нагадаємо, що Боруссія стала останнім чвертьфіналістом Клубного чемпіонату світу 2025 року. Завдяки цьому визначилися всі пари даної стадії турніру.

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