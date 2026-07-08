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Французький журналіст розкритикував ФІФА за наміри повернути російські команди

Сергій Шаховець — 8 липня 2026, 12:50
Французький журналіст розкритикував ФІФА за наміри повернути російські команди
Джанні Інфантіно
Getty Images

Французький журналіст Ромен Моліна розкритикував наміри ФІФА порушити питання повернення російських збірних і клубів до міжнародних змагань.

Про це Моліна написав у мережі Х.

На думку журналіста, ФІФА очікувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про скасування рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

"Кілька міжнародних федерацій не хочуть дотримуватися рекомендацій МОК щодо Росії. ФІФА ж лише чекала на таку нагоду, щоб знову повернути питання повернення Росії до свого порядку денного – те, що вона вже певний час безуспішно намагалася зробити за лаштунками", – написав Моліна.

Зазначимо, що журналіст Ромен Моліна відомий своїми розслідуваннями щодо футбольної корупції, закулісних процесів у ФІФА та діяльності футбольних чиновників.

Нагадаємо, що російські футбольні клуби та національні збірні були відсторонені від участі в турнірах під егідою ФІФА та УЄФА після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Раніше Джанні Інфантіно заявляв, що відсторонення Росії "нічого не досягло". Президент ФІФА висловив сподівання на повернення представників країни-агресора, але спочатку на молодіжному рівні. У червні 2026 року було ухвалено рішення допустити збірну Росії до юнацького чемпіонату світу.

7 липня ФІФА відреагувала на рішення МОК щодо зміни рекомендацій стосовно російських спортсменів і команд, заявивши, що "взяла до уваги" це рішення.

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