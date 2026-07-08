Євродепутати закликали ФІФА розслідувати рішення Інфантіно вручити Трампу Премію миру

50 депутатів Європейського парламенту закликали Комітет з етики ФІФА провести розслідування щодо президента організації Джанні Інфантіно через рішення вручити Дональду Трампу першу в історії Премію миру ФІФА.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті організації Fairsquare.

Євродепутати закликали Комітет з етики ФІФА провести розслідування "з максимальною швидкістю та серйозністю" і очікують на офіційну відповідь керівництва організації.

"Зараз, коли увага всього світу прикута до ФІФА, організація повинна розглянути цю скаргу та продемонструвати свою відданість принципам справедливості, рівності, поваги до людської гідності, прозорості та відповідальності", – йдеться у листі.

У зверненні до Інфантіно та членів Ради ФІФА євродепутати висловили підтримку громадській організації Fairsquare, яка подала офіційну етичну скаргу проти президента ФІФА. Скаргу також підтримала Норвезька футбольна федерація.

*Fairsquare – неурядова організація, яка працює над питаннями прозорості, підзвітності та етики у міжнародному спорті. Вона виступає за дотримання принципів належного врядування та подає звернення щодо можливих порушень у діяльності спортивних інституцій, зокрема ФІФА.

Автори листа заявили, що рішення про нагородження Трампа Премією миру викликає питання щодо дотримання принципу політичної нейтральності ФІФА.

У скарзі просять встановити, хто саме ухвалив рішення про заснування премії та її вручення Трампу – Рада ФІФА, Бюро Ради чи особисто Джанні Інфантіно. Також організацію закликають перевірити процес ухвалення цього рішення та роль президента ФІФА в ньому.

Раніше повідомлялося, що у ФІФА розглядають можливість скасування заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах.